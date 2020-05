Tourismus an Lahn und Dill zwischen Hoffen und Bangen

Endlich wieder Besucher: Der Campingplatz in Wetzlar ist nach den Lockerungen in die Saison gestartet. Foto: Antonia Lüdeke

Wetzlar/Dillenburg. Die Corona-Krise hatte den Tourismus im Lahn-Dill-Kreis zum Erliegen gebracht. Nach den aktuellen Lockerungen können Restaurants, Hotels sowie Anbieter im Bereich Freizeitaktivitäten in die Saison starten. Doch die entgangenen Einnahmen fehlen.

"Wenn wir viel Glück haben, dann geht es dieses Jahr null auf null auf und wir kommen noch mal mit einem blauen Auge davon", sagt Antonia Lüdeke von Kanu Lahn-Dill, die auch für den Campingplatz Wetzlar verantwortlich zeichnet. "Es könnte aber am Ende auch ein fettes Minus stehen", ergänzt sie. Für den Platz, der normalerweise im März öffnet, seien das komplette Ostergeschäft und auch der einnahmeträchtige 1. Mai weggefallen. Zudem hätte es viele Stornierungen auch für spätere Zeiträume gegeben. Zu den Ausfällen kommen die Kosten für Pflege und Instandhaltung des Geländes, die auch während des Lockdowns angefallen seien, erläutert sie.

Hohe Verluste habe sie im Bereich der Kanu-Touren hinnehmen müssen. Hier macht sich vor allem bemerkbar, dass weiterhin keine Gruppenbuchungen möglich sind. Das mindert trotz Öffnung die Einnahmen, besonders an den kommenden Feiertagen wie Himmelfahrt oder Pfingsten. Auch Betriebs-, Schul- und Vereinsausflüge fallen aufgrund der Corona-Regeln weiterhin weg.

Für den Kanubetrieb rechnet sie in dieser Saison mit bis zu 50 Prozent Einnahmeeinbußen. Auch deshalb, weil das Geschäft sehr viel langsamer anläuft. Viele seien in Hinblick auf die Corona-Pandemie zurückhaltend, was das Buchen angeht.

Dagegen seien die Anfragen für den Campingplatz in die Höhe geschnellt. Allerdings könne man vieles nicht so anbieten wie gewohnt. "Beispielsweise können wir den Gemeinschaftskühlschrank nicht zur Verfügung stellen. Hinsichtlich der Sanitäranlagen wird es ebenfalls Einschränkungen geben." Auch beim Campingplatz lassen sich die Ausfälle nicht mehr ausgleichen.

Achim Girsig, Geschäftsführer vom Lahntal Tourismus Verband kann diese Einschätzung nur bestätigen. "Die Wochen während des Lockdowns sind komplett weggefallen. Normalerweise sind Himmelfahrt und Pfingsten Tage, an denen die Angebote stark frequentiert sind. Das kann jetzt in der üblichen Form aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln nicht so stattfinden wie gewohnt. Die Betriebe können höchstens auf 50 Prozent hochfahren."

Dies gelte auch für den Gastronomiebereich sowie für die Unterkunftsbetriebe - selbst wenn in diesem Jahr mehr Menschen in Deutschland Urlaub machen würden. Im Lahntal seien die meisten Buchungen immer im Frühsommer und Herbst zu verzeichnen.

Oliver Seidel vom Hotel- und Gastronomieverband (DEHOGA) Hessen ist eher pessimistisch. "Selbst wenn viele Menschen jetzt das Bedürfnis hätten, die Angebote im Hotel- und Gaststättenbereich zu nutzen, aufgrund der Auflagen können die Ausfälle nicht kompensiert werden", sagt er. Für viele würde sich das Geschäft derzeit wirtschaftlich nicht lohnen. "Die Zukunft ist schwer abzuschätzen, aber wir gehen davon aus, dass es viele Insolvenzen geben wird."

"Wir versuchen zu überleben", sagt auch Sanni Diesner vom Outdoor Zentrum Lahntal. Allerdings geht sie davon aus, dass der Betrieb die Krise, wenn auch mit Einbußen, überstehen wird. Die Buchungen für Übernachtungen hätten wieder deutlich zugenommen. Allerdings auch hier mit Einschränkungen, so können die Tipis statt mit 15, nur noch mit fünf Gästen belegt werden. Ansonsten sei, gerade für Tagesgäste, auf dem Gelände genug Platz, um die Abstandsregeln einzuhalten. Allerdings fallen viele Events aufgrund der noch geltenden Einschränkungen weg, ebenso Buchungen von Hochzeitsgesellschaften, Firmen, Schulklassen und Kindergärten. "Das ist schon ein Standbein, das uns jetzt wegfällt", sagt Diesner. Und: "Man merkt schon, dass die Leute auch noch Angst haben."

Auch die Städte haben hinsichtlich ihres Tourismusangebots den Lockdown deutlich zu spüren bekommen. Der Geschäftsführer der Braunfelser Kur GmbH, Philipp Borchardt, sagt: "Dies trifft Braunfels umso härter, weil der Tourismus ein prägendes Merkmal der Wirtschaftsstruktur ist. Als Querschnittsbranche leiden viele Unternehmen unter fehlenden Gästen und Aufträgen." Er hofft, dass die schrittweise Öffnung zur Verbesserung der Situation beiträgt, unter anderem auch für den Einzelhandel.

Doch die großen Veranstaltungen - wie Weinfest oder Sommerkonzerte -, die sonst viele Gäste in die Stadt locken, können aufgrund der Corona-Regeln bis Ende August nicht stattfinden. Auch die Stadtführungen fallen weiterhin aus. "Aktuell sehe ich keine realistische Möglichkeit, Stadtführungen durchzuführen. Man darf ja nicht vergessen: Es geht nicht nur darum, ob man eine Stadtführung theoretisch durchführen kann. Es geht vielmehr darum, ob die Stadt für die Gäste im Rahmen einer Führung als Gesamterlebnis erlebbar wird."

Etwas weiter nördlich, in Herborn, gibt es bereits wieder Stadtführungen - allerdings nur im Rahmen der geltenden Auflagen, sprich in Kleingruppen. Birgit Ernst vom Stadtmarketing erklärt, dass auch in diesem Bereich die Zeit zwischen Ostern und Ende Mai eine wichtige Rolle spiele. Der August und September seien dann noch mal Monate, in denen es eine verstärkte Nachfrage gebe. Sie hofft deshalb auf den Herbst. "Ich denke, wenn es keinen weiteren Lockdown gibt, können wir da einiges aufholen." Derzeit falle ins Gewicht, dass so gut wie keine Busreisen stattfänden und Vereinsausflüge sowie viele Familienfeiern abgesagt oder verschoben worden seien. Was Herborn hinsichtlich des Tourismus ebenfalls trifft: Auch hier mussten zahlreiche Veranstaltungen aufgrund der Pandemie abgesagt werden. "Dass die großen Sommerveranstaltungen wegfallen, ist natürlich ein Super-Gau. In der Folge kommen natürlich auch weniger Leute von außerhalb in die Stadt, was sich wiederum auf den Einzelhandel und die Gastronomie auswirken kann", sagt der Geschäftsführer des Stadtmarketings Jörg Michael Simmer.

Ähnliches weiß Michael Lotz, Bürgermeister von Dillenburg, zu berichten. "Für die Stadtführungen erarbeiten wir gerade ein Konzept. Auch die Museen dürfen ja wieder öffnen. Derzeit haben wir zunächst die 'Villa Grün' wieder geöffnet, für den Wilhelmsturm und die Kasematten müssen wir noch Regelungen finden, denn hier können wir den üblichen Betrieb aufgrund der Auflagen nicht gewährleisten. Gemeinsam mit dem Dillenburger Museumsverein arbeiten wir an Lösungen." Gerade in kleinen Räumen und den engen Treppenaufgängen müsse man überlegen, wie man die Abstandsregeln einhalten könne. Weggefallen sind in Dillenburg auch die sonst zahlreichen Bustouristen aus den Niederlanden. Dies mache sich deutlich bemerkbar. Im Frühjahr seien sonst mehrere Tausend Besucher in die Oranienstadt gekommen. "Der Lockdown bedeutet hier für viele Gastronomen und Einzelhändler eine existenzbedrohliche Situation", sagt er. Die Stadt versuche, zumindest bei den eigenen Pächtern, durch Stundung oder Verzicht auf die Pachteinnahmen, gegenzusteuern.

Wirklich belastbare Zahlen gibt es aktuell für den Lahn-Dill-Kreis nicht, sagen sowohl die Marketing-Experten der Städte als auch die Verbände und die Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar. Auch beim Statistischen Landesamt werden die Daten erst in den nächsten Wochen ausgewertet.

Zugenommen hat im gesamten Kreisgebiet übrigens die Zahl der Wanderer und Fahrradfahrer. "Es sind deutlich mehr Menschen auf den Wander- und Radwegen unterwegs. Man könnte sogar von einer Hochfrequenz sprechen. Allerdings handelt es sich hierbei selten um Touristen. Viele Menschen aus der Region haben die Zeit während des Lockdowns für Ausflüge in die Natur genutzt. Was grundsätzlich begrüßenswert ist", sagt Marion Klein, Geschäftsführerin vom Naturpark Lahn-Dill-Bergland. Die Gastronomen in der Region hätten davon bisher leider nicht profitieren können.

Für viele Anbieter im Tourismusbereich bleibt es also weiterhin ein Zustand zwischen Hoffen und Bangen. "Es wird davon abhängen, wie sich die Lage in den kommenden Monaten entwickelt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sich alle an die Regeln halten", sagt Achim Girsig und ergänzt: "Wir werden das, was ausgefallen ist, nicht nachholen können. Aber es bewegt sich jetzt wenigstens etwas."