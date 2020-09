Trampoline für die Weiherstraße

Und hopp: Zwei Trampoline sowie ein weiteres Holzspielgerät mit Rutsche im Wert von 7200 Euro spendet der Round Table der Stadt Wetzlar. Foto: Round Table Wetzlar

Wetzlar (red). Gehüpft werden kann demnächst auf den Spielplätzen in der Weiherstraße und Elsa-Brändström-Straße während auf dem Spielplatz an der Karlstraße in der Bredow-Siedlung Klettern und rutschen auf dem Programm steht.

Der Wetzlarer Serviceclub Round Table (RT) hat der Stadt zwei Trampoline sowie ein weiteres Spielgerät im Gesamtwert von 7200 Euro gespendet. "Wir haben in Absprache mit der Stadt extra Spielplätze ausgewählt, auf denen viel los ist", erklärt Jobst Rohrberg, aktueller Tischpräsident. "Wetzlar ist eine ständig wachsende Stadt und daher braucht es immer neue Spielplätze", erklärte Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne) bei der Übergabe auf dem Gelände des Stadtbetriebsamtes und bedankte sich für die Spende. Auch die Tatsache, dass die Spielgeräte der Firma Huck Seiltechnik (Berghausen) von den Tablern quasi aus der direkten Nachbarschaft abgeholt werden konnten, dürfte dem Umweltdezernenten der Stadt gefallen haben.

Dass vor allem die Trampoline sehr beliebte und vor allem langlebige Spielgeräte sind, erklärte Gabriele Hartmetz, zuständig bei der Stadt für die knapp 80 Spielplätze in Wetzlar, zusammen mit Stadtbetriebsamtsleiter Erik Bade. Bis zu 15 Jahren könnten die Trampoline, je nach Benutzung, für Freude auf den Spielplätzen sorgen.

Der Round Table Wetzlar ist einer von 230 Tischen mit mehr als 3600 Mitgliedern in Deutschland. Im Gegensatz zu anderen Serviceclubs endet die Mitgliedschaft bei RT mit dem 40 Lebensjahr. Die traditionell größte Aktion der Wetzlarer ist neben dem Weihnachtsbaumverkauf und der Becherpfandaktion in Kooperation mit der HSG Wetzlar und der Rittal-Arena, der Verkaufsstand an der Hospitalkirche während des Gallusmarktes. Dort werden jedes Jahr selbstgemachter Apfelsaft und Apfelwein verkauft. Coronabedingt fällt der Markt in diesem Jahr aus, dennoch sammeln und keltern die Tabler heute am Samstag, 26. September, wieder Äpfel und verkaufen den Saft für den guten Zweck.

Wer spontan noch Äpfel beisteuern möchte, kann eine E-Mail an apfelernte@rt86.de senden.