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Dienstag, 07.07.2020 - 17:54
3 min

Tränen und Wut im Limburger Landgericht

Weil die Mieter ihre Wohnung nicht räumen wollten, soll eine Wetzlarerin mit Hilfe von Bekannten bedroht haben. Unter Tränen haben nun Zeugen des Vorfalls vor Gericht ausgesagt.

Von Anna-Lena Fischer
Vor dem Limburger Landgericht sind eine Wetzlarer Hausbesitzerin und zwei Rocker wegen räuberischer Erpressung angeklagt. Symbolfoto: Volker Hartmann/dpa

Vor dem Limburger Landgericht sind eine Wetzlarer Hausbesitzerin und zwei Rocker wegen räuberischer Erpressung angeklagt. Symbolfoto: Volker Hartmann/dpa

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Wetzlar Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Limburg-weilburg Limburg-a,d,-lahn Limburg
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