Donnerstag,
25.06.2020 - 20:30
2 min
Trauer am Wetzlarer Bahnhofsvorplatz
Trauer und Ungläubigkeit dominieren am Wetzlarer Bahnhofsvorplatz. Am Dienstagabend war dort ein 25-Jähriger durch Messerstiche tödlich verletzt worden.
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