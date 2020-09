Jetzt teilen:

WETZLAR/LINDEN - (ee). Trauer um Professor Dieter Heinrich. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der gemeinnützigen Hospiz Mittelhessen GmbH und Chefarzt der Medizinischen Klinik II des Klinikums WetzIar-Braunfels, ist 15 Tage vor seinem 80. Geburtstag gestorben. Der Verstorbene war zudem Leiter des Zentrallabors sowie Herstellungsleiter der Blutbank.

Der 1940 im Sudetenland geborene Heinrich hatte in Frankfurt nach Abitur und Wehrdienst (Offiziersausbildung im Sanitätsdienst) Medizin studiert und 1970 in Gießen promoviert. 1976 folgte die Habilitation. Bereits ein Jahr später erhielt er den Alexander-Schmidt-Preis der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Blutgerinnungsforschung in Essen. 1983 begann sein Dienst in der Inneren Medizin im Gießener Uni-Klinikum und seine Ernennung zum Honorarprofessor.

1988 folgte der Ruf nach Wetzlar, wo der engagierte Mediziner bis zum Ruhestand 2005 als Chef der Medizinischen Klinik II arbeitete. Ebenfalls 1988 trat Heinrich in den Lions-Club Wetzlar ein. Sein umfangreiches ehrenamtliches Engagement wurde vor drei Jahren mit der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande gekrönt.

Beharrlich stritt Heinrich dafür, todkranken Menschen einen würdigen Weg in den letzten Lebenstagen zu ermöglichen. 2002 wurde die gemeinnützige GmbH Stationäres Hospiz Mittelhessen gegründet und Heinrich übernahm das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden. Im Jahr 2004 wurde das stationäre Hospiz „Haus Emmaus“ eröffnet. Seit der Gründung der Hospiz- und Palliativakademie Wetzlar im Jahr 2006 war Heinrich bis 2014 dort als Ärztlicher Leiter tätig.

Mit der Ehrengabe der Stadt Wetzlar ausgezeichnet

Im Juli 2014 wurde Heinrich für besondere herausragende Verdienste im ehrenamtlichen, beruflichen und sozialen Bereich zum Wohle der Wetzlarer und der Menschen in der Region die Ehrengabe der Stadt Wetzlar durch Oberbürgermeister Wolfram Dette verliehen.

Die Trauerfeier findet am Freitag (4. September) um 15 Uhr in der evangelischen Kirche in Leihgestern statt. Aufgrund der Corona-Auflagen kann sie nur im kleinen, familiären Rahmen gehalten werden. An der anschließenden Beisetzung um 15.30 Uhr auf dem Friedhof in Leihgestern können Trauergäste, unter den bekannten Abstandsregeln, teilnehmen.