Trauerbegleitung durch Charly & Lotto unterstützt

WETZLAR/ASSLAR - Wetzlar/Aßlar (red). Der Obst- und Gartenbauverein Aßlar hat 1000 Euro an das Hospiz Haus Emmaus gespendet, die Charly & Lotte, der Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche zugutekommen sollen.

"Durch Corona konnten wir unseren 220 Mitgliedern nicht so viele Veranstaltungen anbieten und haben deshalb weniger Ausgaben gehabt, wovon wir gerne eine gute Sache profitieren lassen wollten", erläuterte der Vorsitzende Armin Naumann, der zusammen mit Schriftführerin Annemarie Naumann und Kassiererin Gerholde Färber zur Übergabe gekommen war. "Wir schätzen Ihre Arbeit sehr", unterstrich Färber. Geschäftsführerin Monika Stumpf und Anne Storbakken, Trauerbegleiterin bei Charly & Lotte, freuten sich sehr und erläuterten den Aßlarern die Arbeit der immer stärker frequentierten Trauerbegleitung, die ausschließlich aus Spenden finanziert wird. "Charly & Lotte gibt es seit 2012 und wir begleiten Familien, in denen ein Elternteil durch Krankheit, einen Unfall, Gewalt, Suizid oder auch einen plötzlichen Tod verstorben ist", so Stumpf.

Therapien mit Tieren sind neu im Programm

Betroffene melden sich selbst, aber auch Notfallseelsorger, Schulen oder Kitas, damit Kinder und Jugendliche professionell in ihrer Trauer aufgefangen werden.

Ganz neu ist die Tiertherapie mit den Schafen, Ponys, Hunden, Hasen und Katzen von Fabienne Moritz. "2021 haben wir 75 Familien betreut, für die unser Angebot kostenlos ist", so Stumpf. "Wie gut, dass es euch gibt", fanden die Vereinsvertreter und sahen ihre Spende in guten Händen.