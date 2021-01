Trickdiebstahl mit Geldwechselmasche in Wetzlar

Symbolfoto: Goss Vitalij/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Mit der Geldwechselmasche erbeutete ein Trickdieb mehrere Hundert Euro. Tatort war am Mittwoch, 20. Januar, um 11 Uhr, der Gehweg am Karl-Keller-Ring.

Ein unauffällig gekleideter, etwa 1,60 Meter großer, schlanker Mann mit kurzen, blonden und augenscheinlich dünnen Haaren, sprach in akzentfreiem Deutsch einen 65 Jahre alten Fußgänger an und bat um einen Geldwechsel. Der zeigte sich hilfsbereit, zog seine Geldbörse und schaute nach. Der Trickdieb verwickelte dabei sein Opfer in ein Gespräch, lenkte es ab und schaffte es so, irgendwie in die Geldbörse zu greifen und aus dem Scheinfach das Geld zu stehlen. Bevor der Mann den Diebstahl bemerkte, war der Täter weg.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann noch weitere Angaben zu dem beschriebenen Mann machen? Hinweise nimmt die Kripo Wetzlar unter Telefon 0 64 41-91 80 entgegen.