Trotz Hürden: Urlaubslust im Lahn-Dill-Kreis ungebrochen

Die Lufthansa streicht wegen des Verdi-Warnstreiks am Mittwoch nahezu das gesamte Programm an ihren Drehkreuzen in Frankfurt und MünchenInsgesamt sollen mehr als 1000 Flüge ausfallen mit 134 000 betroffenen Passagieren.

Allein in Frankfurt müssen insgesamt 678 Flüge gestrichen werden, davon 646 am Mittwoch. Betroffen seien voraussichtlich 92 000 Fluggäste, erklärte die Lufthansa. Mit Blick auf das kommende Wochenende, den Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg, arbeite man mit Hochdruck daran, "den Flugbetrieb wieder so schnell wie möglich zu normalisieren". Dennoch könnten die Auswirkungen auch am Donnerstag und Freitag noch zu einzelnen Flugausfällen oder Verspätungen führen. (dpa)