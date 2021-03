Trotz Lockdown: Ab Montag mit Termin einkaufen

Die Menschen wünschen sich ein Stück mehr Normalität und haben keine Angst mehr vor Versammlungen in größeren Gruppen - auch so lässt sich der Andrang beim Wochenmarkt in der Wetzlarer Bahnhofstraße deuten. Als erste dürfen im Zuge der Lockdown-Lockerungen unter anderem die Buchläden wieder öffnen, im Foto der Buchladen "Alte Lahnbrücke" in Wetzlar. Ob das zu einer maßgeblichen Belebung der Innenstädte führt, bleibt abzuwarten."Wir leben von der persönlichen Beratung": Pia Lenkl betreibt das Textilhaus Renner in Hüttenberg. Fotos: Pascal Reeber/Lenkleeber