TSG hilft Ahrweiler

Die Sporthalle der Grundschule Ahrweiler ist nach dem Hochwasser komplett zerstört. Foto: Sabine Schenke

WETZLAR - Die Turn- und Sportgemeinde TSG Niedergirmes ha t 1000 Euro an den Turn- und Sportverein Ahrweiler gespendet.

Die Schriftführerin der TSG, Antje Hedrich, hatte nach der Hochwasserkatastrophe die Idee, einfach mal einen Sportverein im Ahrtal anzuschreiben. "Ob die E-Mail überhaupt ankommen würde, war zunächst ungewiss. Doch nach drei Wochen kam eine Antwort", schildert sie den Auftakt der Hilfsaktion. Im Antwortschreiben der Geschäftsführerin des TUS Ahrweiler, Sabine Schenke, hieß es: "Herzlichen Dank für eure Hilfsbereitschaft! Sorry, dass du solange auf eine Rückmeldung von uns warten musstest. Nachdem wir weitgehend unser privates Hab und Gut entrümpelt, teilweise versucht abzuspülen und dann doch das meiste entsorgt haben, sind wir jetzt dabei, uns den Sportstätten zuzuwenden. Es ist unfassbar, was alles zerstört wurde". Da der Verein im Rahmen seiner Möglichkeiten wieder mit den Angeboten starten will, müssen dazu die zerstörten Materialien neu beschafft werden. "Wir möchten dazu beitragen, dass die Menschen für eine kurze Zeit abgelenkt werden", erklärte Schenke. Da alle bisher genutzten Sporthallen zerstört wurden, sei der Verein zudem auf andere Räume angewiesen.