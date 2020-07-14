Dienstag,
14.07.2020 - 12:25
2 min
Tufts und Lux eröffnen Festival "Rosengärtchen live"
"For Wetzlar Only" heißt es am Freitag wenn die Kabarettisten Gayle Tufts und Marian Lux das Festival "Rosengärtchen live" eröffnen. Wir haben vorab mit der Deutsch-Amerikanerin gesprochen.
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