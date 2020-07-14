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Dienstag, 14.07.2020 - 12:25
2 min

Tufts und Lux eröffnen Festival "Rosengärtchen live"

"For Wetzlar Only" heißt es am Freitag wenn die Kabarettisten Gayle Tufts und Marian Lux das Festival "Rosengärtchen live" eröffnen. Wir haben vorab mit der Deutsch-Amerikanerin gesprochen.

Gayle Tufts und Marian Lux gastieren am Freitag im Rosengärtchen. Die Entertainerin verrät, dass es wegen der Corona-Krise ihr erster Auftritt seit dem 13. März ist. Foto: Konstantin Stell

Gayle Tufts und Marian Lux gastieren am Freitag im Rosengärtchen. Die Entertainerin verrät, dass es wegen der Corona-Krise ihr erster Auftritt seit dem 13. März ist. Foto: Konstantin Stell

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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