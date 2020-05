Turnverein Wetzlar bietet nach Corona-Zwangspause wieder Kurse an

20 Teilnehmerinnen waren bei der ersten Step-Stunde nach der Corona-Zwangspause des TV Wetzlar dabei. Foto: TV Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Der Turnverein (TV) Wetzlar startet nach der zweimonatigen Corona-Zwangspause wieder voll durch. Den Anfang machte eine Step-Stunde unter freiem Himmel, die ein Vereinsmitglied als "historischen Moment" bezeichnete.

Auf dem großen Parkplatz des TV Wetzlar hinter der mittlerweile üblichen Flatterband-Absperrung fanden sich 20 Step-begeisterte Teilnehmerinnen ein. "Perfekt vorbereitete Bodenmarkierungen ließen jede Sportlerin zügig eine sichere Position finden", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Freude, wieder gemeinsam schwitzen zu dürfen, war allen Teilnehmerinnen deutlich anzumerken. Trainerin Karina hatte eine abwechslungsreiche Choreografie vorbereitet.

"Gute-Laune-Musik, Sonnenschein und der spürbare sportliche Team-Geist machten diese erste Trainingsstunde des TV Wetzlar nach der Corona-Zwangspause zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für alle", heißt es weiter.

Hygieneregeln gelten auch beim Turnen und im Studio

Ab Sonntag, 17. Mai, ist der Kraftraum beim Turnverein wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Ab Montag, dem 18. Mai, starten die Indoor-Kurse von Bodyforming über Pilates bis hin zu Yoga. Der TV hält sich dabei an die Handlungsempfehlungen des Deutschen Olympischen Sportbunds, des Deutschen Turnerbundes sowie des Hessischen Turnverbands.

Das bedeutet, dass es getrennte Ein- und Ausgänge gibt, Umkleideräume und Duschen vorerst geschlossen bleiben und Hände vor Betreten des Studios desinfiziert werden müssen. Weiter teilt der TV mit: "Kommen Sie bitte bereits umgezogen zum Kurs und ins Training."

Kursplätze sind

stark begrenzt

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Einhaltung des Mindestabstandes zu anderen Teilnehmern und das Mitbringen einer eigenen Matte werden ebenfalls empfohlen. Zudem soll jeder die Geräte vor und nach der Nutzung desinfizieren.

Die Kursplätze sind stark begrenzt, um die Gruppen in geschlossenen Räumen klein zu halten. Das bedeutet, dass man sich ab sofort wöchentlich verbindlich für die Teilnahme an einem Kurs in der Geschäftsstelle anmelden muss.

Auch für das Training im Kraftraum ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Hier kann man sich stundenweise für das Training an den Geräten in der Geschäftsstelle anmelden. Für die Kurse im Freien ist keine Anmeldung notwendig