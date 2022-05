TV Braunfels gewinnt trotz Pandemie 200 neue Mitglieder

Serie "Was Schönes": Heute wie der TV Braunfels seinen Mitgliederschwund in einen -zuwachs ummünzen konnte.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Ein Sportverein, der langsam, aber sicher "ausstirbt" - für den TV Braunfels ist dieses Szenario keine Option gewesen. Allerdings: Die Mitgliederzahlen sanken stetig, von einst 1000 auf "nur noch" 380 im Jahr 2020. Wie lässt sich so ein Trend umkehren?

Diese Frage stellte sich im Frühjahr 2021 das neue Vorstandsteam. Hoch motiviert und mit viel Elan, den sie auch nach außen trugen, begannen Nicole Neul, Fritz Lattermann, Thorsten Neul und Felix Friedrich Konzepte und Ideen zu entwickeln. Ab September konnten die Ersten umgesetzt werden. Erfolgreich, denn seither sind über 200 Menschen dem TV Braunfels neu beigetreten, der nun knapp 600 Mitglieder hat. Kaum zu glauben, ein bisschen hat die Corona-Pandemie dabei sogar geholfen.

Das Rezept für den Erfolg: Der TV Braunfels hat in den vergangenen Monaten seine Aktivitäten im Kinder- und Jugendbereich gesteigert. Ursprünglich ging es darum, eine neue Übungsleiterin fürs Kinderturnen zu finden. Wie Vorstandsmitglied Felix Friedrich berichtet, fanden sich drei Frauen, die bereit waren, die Gruppe zu übernehmen.

Fotos Serie "Was Schönes": Heute wie der TV Braunfels seinen Mitgliederschwund in einen -zuwachs ummünzen konnte. Das Kinderturnen ist einer der Renner beim TV Braunfels. Mittlerweile gibt es vier Kurse und eine lange Warteliste. Foto: Jenny Berns Neue Angebote schaffen und Begeisterung wecken wollen (v.l.): Thorsten Neul, Nicole Neul, Felix Friedrich und Fritz Lattermann vom Vorstand des TV Braunfels. Archivfoto: Siegbert Bender Das Kinderturnen ist einer der Renner beim TV Braunfels. Mittlerweile gibt es vier Kurse und eine lange Warteliste. Foto: Jenny Berns 4

Als der Verein das Kinderturnen nach coronabedingter Pause wieder anbieten konnte, "war die Anfrage enorm", sagt Friedrich. Es habe eine lange Warteliste gegeben. "Ich glaube, wir haben da zur richtigen Zeit, das richtige Angebot gehabt. Viele Eltern waren froh, dass die Kinder nach der langen Corona-Pause wieder in der Gruppe Sport machen konnten."

Die Nachfrage blieb konstant. So lag es nahe, mehrere Zeitfenster anzubieten: "Wir haben weitere Übungsleiter gesucht. Ganz toll war, es haben sich tatsächlich sechs Mütter bereit erklärt", sagt Friedrich. Vier Gruppen fürs Kinderturnen kamen zustande, jeweils zwei für die Ein- bis Dreijährigen sowie die Drei- bis Sechsjährigen. Sie finden montags und dienstags statt, bis zu 90 Kinder nehmen teil. "Es gibt trotzdem noch eine Warteliste, auf der circa 20 Kinder stehen", sagt Friedrich. Ebenfalls bietet der Verein inzwischen auch eine Krabbelgruppe für Kinder unter einem Jahr an.

Beim Turnen sollte es nicht bleiben. "Wir haben überlegt, was machen wir noch?", erzählt Felix Friedrich. Für das Vorstandsteam sei klar gewesen, dass Mitgliederzahlen nur dann stabil bleiben, wenn man den Nachwuchs über viele Jahre binden kann. Deshalb habe es Sinn gemacht, weitere Sportangebote speziell für Kinder ab dem Grundschulalter zu etablieren. Kinder-Zumba ist eines davon, ebenso Aikido für die 8- bis 14-Jährigen und ganz klassisch eine Nachwuchs-Gruppe im Tischtennis.

Neue Ideen sorgen aber nicht nur im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit für Zuwachs. "Durch alle Abteilungen weht ein frischer Wind", sagt Friedrich. Das läge vielleicht auch, aber nicht nur, am neuen Vorstandsteam. "Man merkt, die Leute haben einfach richtig Lust, wieder was zu machen - gerade nach Corona." Der Verein habe daher in den vergangenen sechs Monaten auch 17 neue Übungsleiter gewinnen können.

Für Menschen aus Braunfels und Umgebung, die sich nicht im Vereinsangebot von Aikido, über Badminton, Tischtennis, Turnen oder Volleyball wiederfinden, gibt es beim TV Braunfels jetzt spezielle Kursangebote, die aktuellen Fitnesstrends Rechnung tragen, beispielsweise Indoor Cycling. Sie können auch ohne Mitgliedschaft gebucht werden.

Zum Erfolgskonzept des TV Braunfels gehört allerdings nicht nur ein breites Sportangebot. Wie Felix Friedrich sagt, sei der Kontakt zu den Vereinsmitgliedern ein zentraler Punkt. Diesen persönlich zu pflegen ist ein Anliegen des Vorstandsteams. Vor allem während der Lockdowns habe der Verein versucht, den Mitgliedern trotzdem etwas zu bieten. Gerd Leonhard, Leiter der Männergymnastikgruppe "UHUs," schrieb beispielsweise Pläne für ein Workout, das die Teilnehmer individuell absolvieren konnten.

Persönlichen Kontakt zu den Vereinsmitgliedern pflegen

Ein weiterer Faktor, neben der internen Kommunikation, sei die nach außen. "Wir posten unsere Angebote, das, was neu ist, jetzt auch in Facebook-Gruppen. Das hat viel Resonanz gebracht", sagt er.

Weil der TV Braunfels wieder gefragt ist, gleichzeitig aber die Hallenkapazitäten knapp sind, geht es demnächst nach draußen. Unter anderem ist eine Wandergruppe in Planung.

In die Gestaltung seiner Zukunft will der Verein zudem weiter investieren. Dazu gehört es, nicht nur neue, moderne Sportgeräte anzuschaffen: "Wir als Vorstandsteam werden ein Konzept erarbeiten, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Dabei wollen wir die Bürger einbinden." Eine Möglichkeit, das zu tun, wäre beim geplanten Sportfest im Herbst.