TV-Gottesdienste und eine Theateraufführung

WETZLAR - In den evangelischen Kirchengemeinden an Lahn und Dill wird der Reformationstag mit Gottesdiensten und besonderen Aktionen begangen. So hat der Wetzlarer Pfarrer Siegfried Meier ein Theaterstück verfasst, das er gemeinsam mit Tobias Gisse aufführen wird. Dieses wird am Sonntag, 30. Oktober, um 10.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Dalheim, Berliner Ring 4, und am Montag, 31. Oktober, um 18 Uhr in der Wetzlarer Hospitalkirche, Langgasse 3, aufgeführt.

Der Hamburger Fernsehsender Bibel-TV überträgt am Reformationstag, 31. Oktober, einen Gottesdienst der Hospitalkirche in Wetzlar. Darin führen Pfarrer Siegfried Meier und Tobias Gisse das von Meier verfasste Theaterstück "Reichstag zu Worms" auf. Der Gottesdienst wird um 7.45 und um 11.30 Uhr im Programm des Fernsehsenders Bibel-TV zu sehen und im Radioprogramm ERF Plus über Satellit Astra um 10, 14 und 22 Uhr sowie im Internet auf www.erf.de zu hören sein. Es handelt sich um eine Aufzeichnung von "ERF - Der Sinnsender" des Reformationsgottesdienstes vom vergangenen Jahr.