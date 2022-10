TV Hermannstein streicht den Fasching

Für ihre lange Treue zum Verein werden diese Mitglieder des TV Hermannstein ausgezeichnet. Foto: TV Hermannstein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR-HERMANNSTEIN - Die bevorstehende Faschingskampagne - in Hermannstein wird sie nach dem Stand der Dinge nicht stattfinden. Für den Stadtteil bedeutet das Aus sicher eine Zäsur.

Der TV Hermannstein hat das "traurige Thema", wie Pressewart Dirk Bierwirt sagt, in der jüngsten Hauptversammlung behandelt. Nach der Freude über langjährige geehrte Mitglieder und Medaillen trübte im letzten Tagesordnungspunkt die Ankündigung des Vorstands die Stimmung. In der kommenden Session wird es demnach in Hermannstein nach 66 Jahren wohl keinen Fasching in bisheriger Form mehr geben.

Organisation müsste auf andere Beine gestellt werden

Sitzungspräsident Christoph Pross steht in vorderster Front nicht mehr zur Verfügung. 17 Jahre lang hat er in seiner Funktion den Fasching und die Sitzungen geprägt. Hinzu kommt: Auch die Gesamtorganisation kann aus Sicht des TV-Vorstandes so nicht mehr erbracht werden und müsste - wenn überhaupt - auf andere Beine gestellt werden. Vorbereitung und Umsetzung der Veranstaltungen in der Turnhalle seien in der Vergangenheit mit enormem Aufwand verbunden gewesen, so Bierwirt.

"Die Latte liegt hier sehr hoch." Das alles zu leisten, werde immer schwieriger. Vielleicht gelinge nach einer Pause ein Neustart. Aber das müsse die Zukunft zeigen.

Wahlen: Die zur Wiederwahl stehenden Vorstände wurden alle einstimmig bestätigt. Einen Wechsel gab es bei der Abteilungsleitung Volleyball; hier übernimmt Ramona Karen das Amt.

Fotos Für ihre lange Treue zum Verein werden diese Mitglieder des TV Hermannstein ausgezeichnet. Foto: TV Hermannstein Die erfolgreichen Sportler des TV Hermannstein sind zum Hessen-/Deutschen-Meister geehrt worden. Foto: TV Hermannstein 2

Bilanz: Alle Abteilungen zeichneten in ihren Berichten ein ähnliches Bild der Lage zum Verein und den Gruppen, in denen es erst seit 2022 in Präsenz wieder bergauf geht und auch schon die ersten Wettkämpfe sogleich zu weiteren Erfolgen führten. So wurden im Wettkampfturnen der Mädchen erneut zwei Titel zur hessischen Meisterschaft für Hermannstein gewonnen. Einen drauf setzte das Team der Wettkampfgruppe im Einradfahren. Trainiert von Peter Fink, haben die jungen Aktiven neben der hessischen sogar die deutsche Meisterschaft mit nach Hause gebracht.