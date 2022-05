Twirling-Sportler der TSG Niedergirmes beim Europa-Cup dabei

Bei den Nordhessischen Meisterschaften in Korbach ernten die Twirling-Sportler der TSG reichlich Medaillen. Foto: TSG Niedergirmes

WETZLAR - Acht Twirling-Sportler der TSG Niedergirmes fliegen zum European Cup nach Spanien. Bei den Nordhessischen Meisterschaften in Korbach holten die Teilnehmer aus dem Wetzlarer Stadtbezirk reichlich Medaillen und Podestplatzierungen. Für einige bedeutete dies die Nominierung für den European Cup (EC) im Juli in Spanien.

In der Kategorie Solo Junior belegten Luisa Skuda, Emelie Hammann, Fabienne Mester und Elisabeth Weber die Plätze 7, 9, 17 und 19. Leon Heine sicherte sich gleich in zwei Disziplinen die Qualifikation für den EC. In der Disziplin 2-Batons Senioren holte er sich seine erste Goldmedaille, im Solo Senior wurde er ebenfalls Erster. Laura Axmann und Philine Heine vervollständigten mit den Plätzen zwei und drei das reine TSG-Siegertreppchen. Emelie Hammann sicherte sich in der Disziplin Artistic Twirl durch eine fehlerfreie Darbietung den Tagessieg. Ebenfalls ein erster Platz ging im Artistic Pair an Leon und Philine Heine. Bei den Junioren kamen die Duos Luisa Skuda/Alessia Brodocz sowie Fabienne Mester/Kira Wagner auf die Plätze drei und vier.

Am zweiten Turniertag holte sich Laura Axmann den nordhessischen Vizemeistertitel im Dance Twirl Senioren. Spannend verlief die Team-Disziplin. Das frisch zusammengestellte Team, bestehend aus Leon und Philine Heine, Laura Axmann, Fabienne Mester, Kira Wagner, Emelie Hammann, Elisabeth Weber und Luisa Skuda landete auf Platz zwei und wurde damit ebenfalls für den European Cup in Spanien nominiert.