Twrsnick verlässt Phantastische Bibliothek Wetzlar

Wetzlar (red). Sie war über 30 Jahre lang das Gesicht und der gute Geist der Phantastischen Bibliothek Wetzlar. Doch nun verlässt Bettina Twrsnick ihren Posten als Bibliotheksleiterin und Märchenkönigin, will dem Haus aber verbunden bleiben und auch noch verschiedene ihr lieb gewordene, vor allem pädagogische Projekte weiter begleiten. Dennoch endet mit ihrem Entschluss eine Ära, denn eine Phantastische Bibliothek ohne den steten Einsatz und das hartnäckige, für Politiker bisweilen unbequeme Engagement der Diplombibliothekarin ist kaum vorstellbar.

Für Ausländer

und Flüchtlinge aktiv

Die Erkenntnis, dass Kunst, Musik und Literatur immer auch politisch sind, wurde Bettina Twrsnick als Tochter eines stets auch politisch aktiven, berühmten Musikers geradezu in die Wiege gelegt. So setzte sie sich mit ihrer Ankunft in Wetzlar im Jahr 1984 nicht nur in verschiedenen Gremien für Ausländer und Flüchtlinge ein, sondern bemühte sich auch, die Bibliotheksarbeit aus der Nische der freiwilligen Leistungen herauszuholen.

Zunächst war Bettina Twrsnick Leiterin der Stadtbibliothek Wetzlar, übernahm aber vor über dreißig Jahren den von Thomas Le Blanc gegründeten Sonderbestand zur Phantastik, der aufgrund der schieren Menge an Medien bald aus der Stadtbibliothek ausgelagert und zunächst in drei Räumen am Domplatz 7 einquartiert wurde. Ihr soziales Engagement prägte das Bild der Bibliothek, die in all den Jahren nie ein Ort für eskapistische Literatur für Phantasten betrachtet werden konnte - auch wenn Kritiker der Institution sie oft gerne so gesehen hätten.

In etlichen intensiven, oft internationalen Kooperationen zeigte Bettina Twrsnick konsequent immer auch die politischen Dimensionen von Literatur in ihren unterschiedlichen Zusammenhängen auf. Über mehrere Jahre liefen literarische Reihen wie "die nEUen" oder "Verbotene Worte", in denen Bettina Twrsnick jeweils Politiker mit Autoren und Übersetzer aus den EU-Beitrittsstaaten in spannenden Diskussionsrunden zusammenführte, die weit über die Grenzen Wetzlars hinaus Zuspruch fanden und der Phantastischen Bibliothek manche Auszeichnung einbrachten. Für ihren großen Einsatz in der Vermittlung litauischer Kultur und Literatur in Deutschland wurde Bettina Twrsnick 2004 in Vilnius der litauische Staatsorden verliehen.

Nicht nur für Mitmenschen aus dem Ausland setzt sich Bettina Twrsnick ein; ihr soziales Engagement gilt allen Menschen, denen geholfen werden kann. Zu ihren Herzensprojekten zählt das mehrfach ausgezeichnete und mittlerweile international beachtete "Vorlesen in Familien". Durch den fortwährenden Einsatz ehrenamtlicher Vorleser in bildungsbenachteiligten Familien, die keinen ungehinderten Zugang zu Büchern haben, wird hier eine Bildungsungerechtigkeit von Kindern ausgeglichen. Von der hessischen Polizei als "Präventionsprojekt des Jahres" ausgezeichnet, macht "Vorlesen in Familien" durch die nachhaltige Vermittlung und Vernetzung von Bettina Twrsnick mittlerweile auch in zahlreichen anderen Ländern Schule.

In Ehrenämtern

weiterhin aktiv

Vor Ort ist aus dem Projekt vor fünf Jahren der "Huckepack"-Bilderbuchpreis erwachsen, der sich innerhalb kürzester Zeit vor allem in der pädagogischen Ausbildung etabliert hat. Über ihre Jury-Tätigkeit für "Huckepack", als Multiplikatorin für den hessischen Bildungsplan und als Vorstand des "Bundesverbands Leseförderung" bleibt Bettina Twrsnick der Phantastischen Bibliothek Wetzlar auch in Zukunft erhalten.

"Jeder Mensch sollte in seinem Leben mindestens einen phantastischen Roman gelesen haben", sagt Bettina Twrsnick. "Was sonst kann den Geist besser für die Möglichkeitsformen erweitern? Für das Was-wäre-wenn oder das Vorausdenken ins Noch-nicht?" Sie selbst weiß, wie sie ihr "Noch-nicht" gestalten wird: Sie möchte Sprachen lernen, am liebsten gleich mehrere, Länder bereisen, sich weiterhin für Flüchtlinge und die Leseförderung engagieren und immer viel, viel lesen.