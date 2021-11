4 min

Über 200 Meter lange Warteschlange bei Impfaktion in Wetzlar

Wo immer mobile Impfteams vor Ort sind, stehen Hunderte Menschen an. So auch vor dem Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Wetzlar. Dort gab es 160 Impfungen und viel Kritik.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar