Über 200 Patienten: In Wetzlar operiert ein Roboter mit

Aktuell wird das System von den Ärzten der Allgemeinen, Viszeralen und Onkologischen Chirurgie sowie der Urologie genutzt. Bei der Operation mit dem Da-Vinci-System sitzt der Chirurg an einer Steuerkonsole, abseits des Operationstisches. Über Bedienelemente für die Hände und mehrere Fußpedale steuert er die Roboterarme, an deren Enden sich frei bewegliche Instrumente befinden und die zuvor über kleinste Schnitte in den Körper eingebracht wurden.

Neben einer dreidimensionalen Sicht über die Kamera des Systems haben die Instrumente dabei einen größeren Bewegungsumfang als die menschliche Hand und erlauben dadurch auch in engen Körperhöhlen komplexe Operationsschritte.

Bei den Eingriffen überträgt das System alle Bewegungen des Operateurs eins zu eins und dient dabei als verlängerter Arm des Chirurgen.