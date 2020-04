Überfall auf mutigem Spaziergänger scheitert

Jetzt teilen:

Wetzlar-Garbenheim (red/go). Die Wetzlarer Polizei fahndet wegen eines gescheiterten Überfalls nach dem vermutlich 20- bis 25-jährigen Täter. Das couragierte Vorgehen eines der beiden Opfer verhinderte den Raub.

Gegen 18.15 Uhr war ein Pärchen am Sonntag, 26. April, in der Nähe der Garbenheimer Grillhütte unterwegs. Ein Mann sei aus dem Gebüsch gekommen und ihnen mit Abstand auf der Straße in Richtung Leica-Park gefolgt, so die Zeugenaussagen. Aus rund zehn Metern Entfernung rief der Unbekannte nach dem Pärchen. Maskiert mit einem Tuch vor Mund und Nasen sowie einer Pistole in der Hand forderte er die Wetzlarer auf, Geld und Handys auf die Straße zu legen. Der Überfallene ging jedoch auf den Täter zu und schrie mehrfach: "Hauen sie ab!" Daraufhin nahm der Unbekannte Reißaus. Er war zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlank, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und hatte kurz geschorene Haare. Er trug eine kurze beigefarbene Hose, ein schwarzes Sweatshirt mit weiß-roten Applikationen und eine Sonnenbrille.

Spaziergänger oder andere Zeugen, die dem Täter möglicherweise begegnet waren, sollten sich unter Telefon 0 64 41 - 91 80 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung setzen.