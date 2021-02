Überfall auf Pizzaboten in Wetzlar

Mit zwei Pizzen flüchtet ein Unbekannter, nachdem er einen Pizzafahrer überfallen hatte. Foto: Angelika Warmuth/dpa

WETZLAR - Ein Unbekannter bestellte am Donnerstagabend bei einem Lieferservice zwei Pizzen. Das Essen sollte an einen kleinen Durchgangsweg in der Weiherstraße Höhe der Hausnummer 12 geliefert werden. Dort wartete der unbekannte Besteller.

Beim Bezahlen der Pizza versuchte er dem 55-jährigen Pizzaboten die Geldbörse zu entreißen. Der 55-Jährige stürzte, ließ sich das Portemonnaie jedoch nicht entreißen. Ein Zeuge bemerkte den Überfall und kam ihm zur Hilfe. Der dreiste Dieb griff sich die Pizzen und flüchtete über den Durchgangsweg in Richtung Solmser Straße. Der Unbekannte soll rund 170 Zentimeter groß und 20-25 Jahre alt sein und trug eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung. Hinweise an die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.