5 min

Ukraine-Krieg: Ängste der Schüler ernstnehmen

Die Hilfsbereitschaft in der Region ist groß: An Schulen in Braunfels, Aßlar, Ehringshausen und anderen werden Pakete gepackt. Doch wichtig sind auch Gespräche über die Sorgen der Schüler.

Von Gert Heilandund Jenny Berns