Ukraine-Krieg befeuert soziale Spannungen in Wetzlar

WETZLAR - Auch wenn der Stadtbezirk Dalheim wegen seiner Vielzahl von Bewohnern mit osteuropäischem Hintergrund im Fokus steht: Der Krieg in der Ukraine schürt in ganz Wetzlar Konflikte. "Seit Beginn des Krieges sehen wir vermehrte soziale Spannungen", sagte Anna Kaczmarek-Kolb, Leiterin der Koordinierungsbüros Jugend und Soziales bei der Stadt, im Sozialausschuss. "Allerdings gibt es diese Spannungen nicht nur in Dalheim, es gibt sie überall." Kaczmarek-Kolb bezog sich auf einen Videobeitrag des Portals "Hessencam" vom April, in dem die Vielzahl von Graffiti - Ukraine-Flaggen einerseits und russische Kriegssymbole andererseits - in Dalheim thematisiert wird. "Wir sollten aufhören, diesen Stadtteil zu stigmatisieren." Schmierereien gebe es auch im Westend und in Niedergirmes (unser Foto zeigt die Pestalozzistraße in Niedergirmes).

