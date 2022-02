Ukraine-Krise ist nicht Grund für Abzug der Soldaten

Die Bundeswehr hat die Soldaten ausgetauscht, die den Lahn-Dill-Kreis bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen. (Symbolfoto: Lukas Görlach/VRM Bild)

WETZLAR - Der Abzug der Soldaten aus dem Lahn-Dill-Kreis hatte nichts mit der Lage in der Ukraine zu tun. Darauf hat die Bundeswehr am Montag hingewiesen.

Sie widerspricht damit Landrat Wolfgang Schuster (SPD), der am Freitag auf seiner Facebook-Seite erklärt hatte, die Soldaten, die das Gesundheitsamt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie unterstützt hatten, seien im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise kurzfristig abberufen worden.

Die Soldaten der 3. Kompanie aus dem Jägerbataillon 1 in Schwarzenborn seien am vergangenen Freitag gemäß der regulären Planung aus ihrem Amtshilfeeinsatz herausgelöst worden, teilt ein Pressesprecher der Bundeswehr mit.

An ihrer Stelle habe am Montag eine gleiche Anzahl an Soldaten aus der 5. Kompanie wie geplant ihre Plätze eingenommen und setze den Auftrag weiter fort.

„Eine solche Rotation ist üblich und bezweckt, dass die Soldaten wieder an militärischer Ausbildung teilnehmen können. Ein Zusammenhang zwischen dem Austausch der Soldaten im Lahn-Dill-Kreis und der Situation in der Ukraine besteht damit nicht“, erklärte der Sprecher.

Anm.d.Red.: In einer ersten Version dieses Artikels hatten wir auf Basis der Informationen des Landrats berichtet, dass die Soldaten, die im Lahn-Dill-Kreis bei der Kontaktnachverfolgung helfen, aufgrund der Ukraine-Krise abgezogen worden seien. Dies wurde korrigiert.