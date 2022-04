Ukrainer können in Wetzlar kostenlos eigenes Konto eröffnen

Wetzlarer Banken ermöglichen zahlreichen Geflüchteten aus der Ukraine, ein Konto zu eröffnen. Foto: dpa

WETZLAR - Schnell und einfach soll die Ankunft der Geflüchteten aus der Ukraine auch in Mittelhessen verlaufen. Sei es die Aufenthaltsgenehmigung, der Zugang zu Sozialleistungen, zur Gesundheitsversorgung oder zum Arbeitsmarkt; alles soll möglichst unbürokratisch laufen. Und um ihre Finanzen im Überblick zu behalten, benötigen die Geflüchteten ein eigenes Konto, auf das nicht nur das Gehalt oder Spenden überwiesen, sondern im besten Fall auch Geld eingezahlt werden kann. Um den Betroffenen diesen Prozess zu erleichtern, kommen ihnen die Banken aus Wetzlar und der Umgebung entgegen.

Über 100 Eröffnungen bei Volksbank und Sparkasse

Seit Beginn des Krieges hat die Sparkasse Wetzlar eigenen Angaben zufolge mehr als 100 Konten für ukrainische Geflüchtete eröffnet. "Wir sehen uns in einer gesellschaftlichen Verantwortung und führen diese Konten im ersten Jahr kostenfrei", sagt Susanne Dörr-Heil, Leiterin Kommunikation der Sparkasse Wetzlar. Benötigt werde für die Registrierung entweder ein ukrainischer Pass oder ein Reisepass sowie die Meldebescheinigung. "Unsere App wird demnächst sogar in ukrainischer Sprache zur Verfügung stehen", kündigt Dörr-Heil als zusätzliche Serviceleistung an.

Auch bei der Volksbank Mittelhessen sei die Marke von 100 Registrierungen unlängst überschritten worden, berichtet Pressesprecher Dennis Vollmer, der ergänzt: "Wir gehen aktuell davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden Monaten noch deutlich steigen wird." Den Geflüchteten werden die Konten zunächst für ein halbes Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt. Je nachdem, wie sich die Lage weiterentwickelt, sei es aber auch möglich, dass dieser Zeitraum noch einmal verlängert wird. "Wir haben die aktuellen Regelungen sehr kurzfristig entschieden, um den Geflüchteten in ihrer Notsituation keine Steine in den Weg zu legen", stellt Vollmer klar.

Commerzbank verzichtet auf EU-Aufenthaltstitel

Eine kostenlose Kontoführung bis zu 24 Monaten bietet die Commerzbank in Wetzlar an. Den meisten Geflüchteten wird die Eröffnung eines Klassik-Kontos empfohlen, das sämtliche Funktionen beinhaltet und normalerweise 6,90 Euro pro Monat kostet, betont eine Angestellte. Genaue Zahlen darüber, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine bislang ein Konto in der Filiale in Wetzlar eröffnet haben, liegen nicht vor.

Normalerweise sei ein Aufenthaltstitel in der Europäischen Union für die Eröffnung eines Commerzbank-Kontos zwingend notwendig, in der jetzigen Situation werde darauf allerdings verzichtet; ein gültiges Legitimationspapier reiche, genau wie bei der Sparkasse und der Volksbank, vorerst aus.

