Um 17.31 Uhr 2,98 Promille

Wetzlar/Leun (red). Beamte der Polizeistation Wetzlar haben am Mittwoch, 29. Juli, um 17.31 Uhr einen Autofahrer kontrolliert, der laut Alkoholtest 2,98 Promille Alkohol im Blut hatte. Um 16.20 Uhr hatte ein Autofahrer gemeldet, ein anderer Wagen fahre in Schlangenlinien. Die Polizei überprüfte später in Leun einen 52-Jährigen. Die Beamten veranlassten schließlich eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher. Die Fahrt ging nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 16.20 und 17.30 Uhr über die Landstraße von Leun nach Stockhausen. Dabei soll der graue Pkw immer wieder in den Gegenverkehr geraten sein und einmal sogar beinahe einen Unfall verursacht haben. Zeugen und etwaige gefährdete oder durch die Fahrweise behinderte Verkehrsteilnehmer setzen sich unter Telefon 0 64 41-91 80 mit der Polizei Wetzlar in Verbindung.