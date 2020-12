Umfrage: Wie verbringen Sie Weihnachten im Corona-Jahr?

Was haben Passanten in Wetzlar an Weihnachten geplant? Wir haben nachgefragt. (Fotos: Canva; Timo König; Sebastian Reh.)

REGION - Dieses Jahr ist alles anders. Der Frühling, der Urlaub, die Schule, der Job, die Freundschaften, die Familie sowie Gesundheit, Krankheit und Tod. Viele dieser Veränderungen kristallisieren sich im Weihnachtsfest. Worauf besinnt man sich an Weihnachten? Soll man Familie besuchen oder schützen? Reduziert ein Lockdown den Einkaufsstress? Wir haben Passanten in Wetzlar gefragt, wie sie Weihnachten feiern. Was sich ändert und was so ist wie alle Jahre.

Mareike (49) aus Wetzlar: „Weihnachten feiern wir in diesem Jahr nur zu viert - normalerweise besuchen wir über die Feiertage noch den erweiterten Familienkreis. Angenehm finde ich, dass bereits im Vorfeld des Festes alle zu Hause sind und man zwangsläufig viel Zeit gemeinsam verbringt. Das ist sonst nicht immer so. In den Gottesdienst wollen wir gehen, auch wenn es vermutlich ganz anders wird, als man es gewohnt ist. Für die Politik ist es sehr schwierig, sie muss ständig abwägen, welche Entscheidungen vertretbar sind und welche nicht. Letztendlich sollte sich jeder Einzelne in den Dienst der Gesellschaft stellen.“

Mareike. (Foto: Timo König)

Aleksandra Zdravkovic (53) aus Wetzlar: „Weihnachten werde ich fast wie in jedem Jahr feiern; lediglich der Kirchgang wird ausfallen. Ansonsten werde ich entspannt den Baum schmücken, spazieren gehen, Glühwein trinken und Plätzchen bei meiner Mutter essen. Wir kochen gemeinsam und beschenken uns gegenseitig. Wir sind eine relativ kleine Familie. Die Lockerungen hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich von den Beschränkungen nicht so richtig betroffen bin.“

Aleksandra Zdravkovic. (Foto: Sebastian Reh)

Sebastian Claus (41) aus Kassel: „Über Weihnachten bin ich mit meiner Frau und meiner Tochter in Wetzlar bei ihrer Tante. Wegen Corona können wir aber ihre Großeltern und ihren Patenonkel nicht besuchen. Weil die Oma meiner Tochter in diesem Jahr nicht dabei sein kann, hat sie uns ein Paket geschickt, das auch schon unter dem Baum liegt. In die Kirche werden wir in diesem Jahr nicht gehen. Trotzdem versuchen wir, das Fest so normal wie möglich zu gestalten. Wir hoffen, dass das irgendwann vorbei ist.“

Sebastian Claus. (Foto: Sebastian Reh)

Christina Sarges (73) aus Wetzlar: „An Heiligabend bin ich bei meiner Tochter, ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern in Oberwetz. Ich habe Glück, dass ich am zweiten Weihnachtsfeiertag meine Schwester in Wetzlar besuchen kann. Denn Corona hat natürlich Auswirkungen aufs Weihnachtsfest: Auch mit der Familie ist man eingeschränkt und muss aufpassen. Etwa bei meinem Geburtstag zwischen den Jahren. Das holen wir aber nach, wenn alles wieder im Lot ist.‘ Das ist hoffentlich im nächsten Jahr soweit.

Christina Sarges. (Foto: Sebastian Reh)

Kornelia Keul (55) aus Wetzlar: „Ich werde an Weihnachten ganz alleine zu Hause sein. Das liegt auch an der Corona-Pandemie. Sonst feier ich Weihnachten nämlich immer mit vier bis fünf Personen. Aber da mein Mann krank ist, geht das in diesem Corona-Jahr natürlich nicht. Die Einschränkungen finde ich nicht schlimm, denn für mich ist das nichts Neues. Ich bin daran gewöhnt, deswegen belasten diese mich auch nicht.“

Kornelia Keul. (Foto: Sebastian Reh)



Karola Walther (69) aus Hermannstein: „Ich feiere mit meinem Sohn, den Schwiegereltern und dem Enkelchen. Diesbezüglich ändert sich im Vergleich zu dem gewohnten Weihnachtsfest nicht viel. Der Gottesdienst findet in diesem Jahr hingegen online statt, was auch in Ordnung ist. Ich finde die Lockerungen über die Feiertage gut; der Herr hat die Macht und entscheidet darüber, was passiert. Generell tut es wenigstens für ein paar Tage gut, nicht ständig und ununterbrochen über Corona nachzudenken.“

Karola Walther. (Foto: Timo König)

Sven Heil (50) aus Braunfels: „Normalerweise feiern wir größer, dieses Mal beschränken wir uns auf den engsten Familienkreis. Bei denjenigen, die wir normalerweise an den Feiertagen besuchen, fahren wir nur kurz vorbei, um sozusagen am Gartenzaun die Geschenke zu überreichen. Wieso über die Feiertage Lockerungen erlaubt sind, kann ich nicht nachvollziehen. Entweder ich ziehe den Lockdown ganz oder gar nicht durch. Ob ein besonderes Fest ansteht oder nicht, spielt in der aktuellen Situation meiner Meinung nach keine Rolle.“

Sven Heil (Foto: Timo König)

Katharina Kleiss (26) aus Waldsolms: „Bei mir ist eigentlich alles wie immer. Wir feiern im engsten Kreis. Meinen Großeltern bringe ich die Geschenke an den Feiertagen dieses Mal aber nur bis vor die Tür. Dafür werden wir, anstatt uns zu treffen, wohl etwas länger telefonieren. Ich vermisse vor allem die Weihnachtsmärkte und den Glühwein, der zur Weihnachtsstimmung irgendwie einfach dazu gehört. Die Lockerungen über die Feiertage machen für mich keinen Sinn.“

Katharina Kleiss. (Foto: Timo König)

Ingeborg Wagner (82) aus Wetzlar: „Ich wohne in einem Pflegeheim in Wetzlar. Da ich an Heiligabend mit einem meiner Söhne den Gottesdienst im Dom besuche, den ersten Weihnachtsfeiertag mit meiner Tochter und den zweiten Weihnachtsfeiertag mit meinem anderen Sohn verbringe, kann ich Weihnachten wie in den Jahren zuvor feiern. Die Regeln sind natürlich wichtig, schließlich wollen wir alle, dass die Pandemie so langsam aufhört, aber das wird wahrscheinlich noch etwas dauern.“

Ingeborg Wagner. (Foto: Sebastian Reh)

Martin (57) aus Wetzlar: „Wir beschränken uns in diesem Jahr auf den absolut engsten Familienkreis - ich feiere mit meiner Frau und meinem Sohn. Ein paar Kleinigkeiten sind bis dahin noch zu erledigen, sonst ist eigentlich alles geplant. In die Kirche geht es dieses Mal nicht. Die Lockerungen über die Feiertage finde ich persönlich nicht richtig und kann ich nicht nachvollziehen. Weitere Ausnahmen zu gestatten, wirft uns unterm Strich nur noch weiter zurück.“