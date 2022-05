Umfrage: Wieso gehen Sie zur Wetzlarer Bürgerversammlung?

Thomas Künzer

WETZLAR - Am Montagabend sind mehr als 100 Menschen aus Wetzlar und der Umgebung in die Buderus-Arena gekommen. Die Stadt Wetzlar hatte nach einer zweijährigen Corona-Pause wieder zur Bürgerversammlung eingeladen. Wir haben Besucher gefragt, wieso sie gekommen sind und was sie von der Veranstaltung erwarten.

Beate Gründler (65) aus Wetzlar: "Ich finde es wichtig, dass kein Parkhaus auf der Marienwiese in der Altstadt gebaut wird. Wir haben schon genug Parkplätze in der Stadt. In der letzten Bürgerversammlung sind wir zwar so mit Themen zugeballert worden, dass Widerrede kaum möglich war. Aber diese Möglichkeit, mit der Stadt in Kontakt zu treten, ist trotzdem besser als nichts."

Ingrid Waldner-Müller (70) aus Wetzlar: "Ich hoffe, dass die Volksvertreter endlich auf Augenhöhe zu den Bürgern gehen. Man neigt schnell zur Resignation, wenn man sieht, welche umweltschädlichen Projekte in der Stadt gebaut werden sollen. Aber es gibt engagierte Personen, die sich dagegen stellen. Und ich will zumindest heute hinter ihnen stehen."

Thomas Künzer (69) aus Wetzlar: "Die Bürgerversammlung ist wichtig, weil wir hier direkt Fragen stellen dürfen. Ich habe den Eindruck, dass die Stadt Kritik an sich abperlen lässt. Deswegen bin ich auch dankbar, dass sich Stadtverordnetenvorsteher Volck dazu durchringen konnte, die Bürgerversammlung zu veranstalten - für den direkten Austausch mit den Bürgern.

Inmaculada Ventura (57) aus Wetzlar: "Ich bin eine Bürgerin von Wetzlar und will hören, was in der Stadt passiert. In der Altstadt wird schwer umgebaut. Und ich glaube, da wurde nicht alles bis zum Ende durchdacht. Ich frage mich, wo die Personen, die in der Altstadt arbeiten oder dort etwas einkaufen wollen, dann parken sollen. Mich betrifft das, weil ich einem Geschäft in der Altstadt arbeite."