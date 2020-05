Umgekippter Lkw sorgt für Verkehrsbehinderungen auf A45

Zwischen der Anschlussstelle Ehringshausen und dem Autobahnkreuz Wetzlar ist am Freitagmorgen auf der A45 ein Lkw umgekippt. (Foto: Jörg Fritsch)

EHRINGSHAUSEN/WETZLAR - Ein umgestürzter Lkw sorgt am Freitagmorgen für Verkehrsbehinderungen auf der A45 zwischen Ehringshausen und Wetzlarer Kreuz. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte, sei der mit Schweinehälften beladene Sattelzug gegen 2.40 Uhr ins Schlingern geraten. Dem Fahrer gelang es nicht mehr, das Fahrzeug abzufangen, so dass der Lkw zunächst in die rechte Leitplanke prallte und dann auf die Seite kippte. Der 63-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Was der Auslöser des Unfalls war, ist laut Polizei noch unklar.

Derzeit liegt der Lkw noch neben der Fahrbahn, da die Ladung umgeladen werden muss. Aufgrund der einspurigen Verkehrsführung an der Unfallstelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet Autofahrer darum, ab Ehringshausen über die U44 auszuweichen.

Zum Ende des Berufsverkehrs soll der Lkw aus der Böschung geborgen werden, dazu muss laut Polizei die rechte Fahrspur gesperrt werden.