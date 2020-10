Umjubelter Festzug

Zwei PS und 150 PS – die Gabelsberger Straße einst und jetzt: Am 28. Juni 1971 feierten die Menschen die 1200-Jahr-Feier in Niedergirmes. (Fotos: Franz/Waldschmidt)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ende Juni 1971 fanden aus Anlass der ersten urkundlichen Erwähnung von „Germitzer“ im Lorscher Codex zahlreiche Festveranstaltungen statt, darunter auch der von den Girmesern umjubelte Festzug. Bis 1903 war Niedergirmes selbstständig, dann wurde das frühere Dorf als Stadtbezirk nach Wetzlar eingemeindet. Lesen Sie Ausschnitte der Zuschriften zum Rätsel.

Gunthard Nissel: „Das Foto zeigt den Blick aus der Gabelsberger Straße in die Röchlingstraße, im Hintergrund sieht man den Eckerker mit der spitzen Turmhaube des Hauses Röchlingstraße 1. Anlass für den Festumzug war die 1200-Jahrfeier im Juni 1971 zur Ersterwähnung der Gemeinde Niedergirmes im Lorscher Codex im Jahr 771.“

Norbert Eppert: „Der Festumzug fand anlässlich der 1200-Jahr-Feier im heutigen Wetzlarer Stadtbezirk Niedergirmes statt. Das Bild entstand in der Gabelsberger Straße ungefähr in Höhe der Haus 32–34. Im Hintergrund links ist das Haus der ehemaligen Bäckerei Kröck zu sehen. Zu dieser Zeit fungierte es schon geraume Zeit als Kneipe mit dem Namen ‚Girmeser Eck‘. Zwischen den Häusern auf der rechten Bildseite verlief die Straße Niedergirmeser Weg, die zum Girmeser Platz führte, der jetzt Wilhelm-Reitz-Platz heißt.“

Franz Rauner erläutert einmal mehr den geschichtlichen Hintergrund des Rätselfotos: „Insgesamt viermal kommt im Lorscher Codex eine ‚Germitzer Mark‘ vor. Und am 17. Juni 771 schenkt ein Rupertus seinen gesamten Besitz im Lahngau in der Germitzer Mark dem Kloster in Lorsch.

Aus diesem Anlass fand dann vom 24. bis 28. Juni 1971 in Niedergirmes ein großes Fest statt, mit einem Festzug als Höhepunkt, bei dem auch das Rätselbild entstand. Zur gleichen Zeit feierte auch Waldgirmes seine Ersterwähnung in der Germitzer Mark. Der Wetzlarer Bürgermeister hieß damals Arno Wiegand, und der Vorsitzende des Vorbereitungsausschusses für die große Feier war Karl Hedderich, und Fritz Diehl organisierte den Festzug. Hinter den Zuschauern auf der linken Bildseite war die bekannte Gaststätte Bill, und am Bildrand erkennt man die Gaststätte ‚Girmeser Eck’.

Auf dem Rätselbild ist der Wagen der Niedergirmeser Feuerwehr zu sehen. Das Bild ist an der Kreuzung Niedergirmeser Weg/Gabelsberger Straße entstanden. Ab der Kreuzung erhielt die Straße später den Namen Röchlingstraße.

Die Häuser stammen alle aus den 1920er Jahren. Auffallend ist der Durchgang zur Pestalozzistraße und ganz hinten, wo heute die Fahnen von Ikea winken, steht das Haus mit dem spitzen Ecktürmchen, das heute sogar ein Wetzlarer Kulturdenkmal ist. Es wurde 1905 erbaut und ist inzwischen wieder schön hergerichtet.

Am 2. Februar 1903 wurde Niedergirmes ‚durch allerhöchsten Erlass Seiner Majestät‘ mit Wetzlar vereinigt. Leider ist vom alten Dörfchen Niedergirmes nur noch rund um die Elisabethenstraße und die Untergasse etwas davon zu entdecken.“

Unser Buchgewinner ist heute Norbert Eppert aus Wetzlar. Folge 853 des Bilderrätsels erscheint am Samstag, 31. Oktober.