Umleitungen und neue Wege für Busse in Wetzlar

Ernst-Leitz-Straße und Braunfelser Straße in Wetzlar sind in diesem Sommer eine Großbaustelle. Archivfoto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Am Mittwoch, 3. August, beginnt die Bauphase 2 in der Braunfelser Straße und die damit verbundene neue Verkehrsführung. Sie dauert voraussichtlich bis Montag, 29. August. Die Arbeiten in der Ernst-Leitz-Straße sind in Höhe Rathaus/Leica abgeschlossen. Unmittelbar hinter der Einmündung der Einfahrt Rathaus/Domino's Pizza beginnt allerdings die Einbahnstraße stadtauswärts in Fahrtrichtung Steindorf. Der Verkehr aus der Gegenrichtung wird in Albshausen über die B 49 umgeleitet, teilt die Stadt mit.

An der Kreuzung Sperrung

in Richtung Innenstadt

Im Kreuzungsbereich Braunfelser Straße/Westendstraße/Meline-Müller Straße ist die Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Die Fahrbeziehung Westendstraße/Magdalenenhäuser Weg wird zur Sackgasse, ebenso die Wetzbachstraße. Die Einmündung aus Richtung Karl-Kellner-Ring ist offen.

Der neue Bauabschnitt 2 hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Stadtbuslinie 10 (Bahnhof/ZOB-Steindorf) kann vom 3. August bis 28. August nur vom Busbahnhof in Richtung Steindorf fahren. Von Steindorf aus in Richtung Busbahnhof fährt die Linie 10 von der Haltestelle Steindorf-Kirchplatz aus über Albshausen und die B 49 direkt zum Busbahnhof. In Albshausen hält die Linie 10 an den Haltestellen Gartenstraße, Bahnhof und Kling-Werke. Die Haltestellen in Richtung Innenstadt/Busbahnhof zwischen Siegmund-Hiepe-Straße und Freibad werden nicht angefahren. Die Fahrgäste sollten an den Haltestellen ab Magdalenenhäuser Weg jeweils an der Gegenhaltestelle in Fahrtrichtung Steindorf einsteigen und von dort zum Bahnhof fahren.

Ab dem 3. August wird die Haltestelle Neues Rathaus auch wieder regulär angefahren. Der Linienverkehr auf der VLDW-Linie 185 (Wetzlar - Braunfels) wird in beide Fahrtrichtungen nach einem Baustellenfahrplan verkehren. Steindorf wird montags bis freitags und samstags während der Bauzeit nicht von der Linie 185 bedient. Sonntags wird Steindorf innerhalb des Baustellenfahrplans der Linie 185 angefahren. Die Linie 185 nimmt von Wetzlar Bahnhof/ZOB den Fahrweg direkt über die B 49 nach Albshausen und dann nach Burgsolms. Die Haltestellen in Albshausen werden in der entgegengesetzten Fahrtrichtung bedient.