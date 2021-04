Umzug von zwei Jugendamt-Bereichen

Jetzt teilen:

WETZLAR - Das Jugendbildungswerk und die Jugendförderung der Stadt Wetzlar sind umgezogen.

Die beiden Bereiche der Abteilung Kinder- und Jugendbildung des Jugendamtes sind ab sofort in gemeinsamen neuen Räumlichkeiten in der Turmstraße 7 zu finden. So werden die künftigen Planungen der Angebote für Kinder und Jugendliche erleichtert.

Alle Wetzlarer sind eingeladen, Wünsche, Ideen und Vorschläge direkt vorzubringen. Die Abteilung Kinder- und Jugendbildung ist unter 0 64 41- 99 51 71 telefonisch zu erreichen.