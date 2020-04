Unbekannte hausen im Kletterwald

Vandalen hinterlassen Schäden im Kletterwald: Hier wurden die Outdoor-Möbel aus der Verankerung gerissen. Foto: Simon Karl

Wetzlar (taf). Simon Karl vom Kletterwald Wetzlar ist sauer: Vandalen haben in den vergangenen Tagen das Gelände im Wald am Finsterloh heimgesucht und jede Menge Schäden hinterlassen. "Möbel wurden aus der Verankerung gerissen, Schränke eingeschlagen, Flaschen zerdonnert, Scherben, Kippenstummel und Kronkorken hinterlassen", macht Karl in einem Video auf Facebook seinem Ärger Luft. "Als hätten wir in dieser Zeit durch Corona nicht schon genug am Hals. Es nervt einfach nur." Den Schaden kann er derzeit nicht genau beziffern, Anzeige hat er bislang nicht erstattet.