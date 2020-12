Unbekannte setzen junge Katzen am Straßenrand aus

Unbekannte haben sechs junge Katzen in diese Box gesteckt und am Rand des Magdalenenhäuser Wegs abgestellt. Foto: Tierschutzverein Wetzlar und Umgebung

WETZLAR - Die Nachricht ruft in den Sozialen Medien viele Emotionen hervor: Unbekannte haben irgendwann in den vergangenen Tagen eine Box mit sechs jungen Katzen im Westend an einer Straßenkreuzung abgestellt - nur wenige Meter vom Tierheim entfernt.

Die Tiere waren nach Angaben des Tierheims voller Kot und abgemagert. Wie lange sie schon am Straßenrand ausharren mussten, sei unbekannt. "Sie waren völlig ausgekühlt und haben Katzenschnupfen", berichtet Melanie Vornholt, Leiterin des Tierheims.

Sie findet es besonders unverständlich, dass die Katzen am Nikolaustag ausgesetzt wurden, "den man doch eigentlich mit der Familie und den Haustieren verbringt". Ein Einzelfall ist das Aussetzen der Katzen indes nicht: Vor etwa einem Jahr stand eine Kiste mit fünf Hasenbabys vor der Tür des Tierheimes, ebenfalls an einem sehr kalten Tag, wie sich die Tierheimleiterin erinnert. Zum Glück würden Haustiere aber nicht sehr oft in der Öffentlichkeit ausgesetzt. "In der Regel setzen Menschen solche Tiere in unsere Fundtierbox". Diese ist, der Name sagt es, für die Abgabe gefundener Tiere am Tierheim eingerichtet. Wobei sie auch immer wieder von Menschen genutzt werde, die ihre Haustiere abgeben wollten, berichtet die Vorsitzende.

Abgemagert und voller Kot - so fanden die Mitarbeiter des Tierheims die Katzenbabys am Sonntag im Westend am Rande einer Straßenkreuzung. Foto: Tierschutzverein Wetzlar und Umgebung

Dafür ist, wie im Fall der sechs jungen Katzen, allerdings ein anderer Weg vorgesehen: Das Tierheim nimmt solche Haustiere an, verlangt dafür aber eine Gebühr, da die Vermittlung von Tieren und die Zuschüsse der Gemeinden die laufenden Kosten nicht decken, erklärt die Vorsitzende. Für einen Wurf Katzenbabys könne sich das, abhängig von Zustand und vorhandenen Impfungen, im Bereich von 50 bis 100 Euro bewegen, schätzt Melanie Vornholt.

Geld, dass sich die Besitzer der sechs ausgesetzten Kätzchen aus dem Magdalenenhäuser Weg wohl sparen wollten oder mussten. "Wenn wir sehen, dass Menschen wegen akuter Notlagen oder aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, die Gebühr zu tragen, sehen wir bisweilen auch davon ab", animiert die Vorsitzende auch Menschen ohne finanzielle Reserven, Tiere liefer direkt im Tierheim abzugeben, anstatt sie am Straßenrand in die Kälte zu stellen.

Die gefundenen Kätzchen waren nach Angaben der Tierheimleiterin mittlerweile beim Tierarzt. "Sie sind zu dünn, haben Flöhe und Würmer", sagt Vornholt. "Aber wir hoffen, dass wir sie alle durchbringen."