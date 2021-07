Unbekannte zünden in Wetzlar Wahlplakate an

In der Nacht zum Mittwoch löscht die Feuerwehr in der Wetzlarer Dammstraße brennende Wahlplakate. Symbolfoto: Harald Kaster

WETZLAR - Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Niedergirmes drei Wahlplakate angezündet. Die Plakate hingen nach Angaben der Polizei an einem Zaun in der Dammstraße. Aufmerksame Zeugen bemerkten das Feuer gegen 1 Uhr und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80 entgegen.