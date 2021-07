Jetzt teilen:

WETZLAR - Ein Unbekannter hat am Samstag am Bahnhof (Nordseite) in Niedergirmes einen Obdachlosen mit Faustschlägen attackiert. Das 58-jährige Opfer saß gegen 16.50 Uhr beim Fahrradabstellplatz, als der Täter offenbar grundlos zuschlug. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.