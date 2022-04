Unbekannter fasst jungem Mann in den Schritt

Die Wetzlarer Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der einem 20-Jährigen in den Schritt gefasst hat. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Auf dem Fußweg an der Lahn, parallel zur Wolfgang-Kühle-Straße, hat ein unbekannter Mann am Mittwoch, 20. April, einem 20-Jährigen in den Schritt gefasst. Zuvor habe er den jungen Mann angesprochen, berichtete Yasmine Hirsch, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lahn-Dill, am Freitag. Der 20-Jährige sei nach der Tat geflüchtet.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 21.30 und 21.40 Uhr. Der Unbekannte soll Ende 20 und etwa 1,76 Meter groß sein. Er hatte schwarzes volles Haar, einen Drei-Tage-Bart um die Mundpartie und sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent.

Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann den Unbekannten näher beschreiben? Hinweise nehmen die Ermittler entgegen unter Telefon 0 64 41-91 81 10.