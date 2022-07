Unbekannter klaut 17-Jährigem im Wetzlar teures Basecap

Die Polizei in Wetzlar sucht nach einem Kappen-Dieb. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

WETZLAR - An einer Tankstelle in Wetzlar hatte es ein Dieb auf eine teure Kopfbedeckung abgesehen. Das teilte die Polizei mit und sucht Zeugen, die den Raub in der Nacht auf Donnerstag mitbekommen haben. Die braune Kappe mit Logo der Marke Gucci hat einen Wert von etwa 300 Euro.

An der Aral-Tankstelle in der Bergstraße raubte in der Nacht zum 7. Juli um 0.35 Uhr ein Unbekannter ein Basecap. Der Täter ging auf einen 17-Jährigen los, riss ihm die Kappe vom Kopf und wollte flüchten. Der aus Wetzlar stammende Jugendliche konnte die Mütze zunächst noch festhalten, der Dieb riss jedoch mit beiden Händen mehrfach daran. Letztlich flüchtete der Unbekannte mit der Beute in Richtung Altstadt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Mitte 20, 195 cm groß, schlanke Statur. Er hatte kurze pinke Haare, einen Dreitage-Bart und trug ein Nasenpiercing sowie einen auffälligen Armreif mit einem Scorpion. Bekleidet war er mit einem grünen Sweatshirt mit weißen Rückenprint "Peanuts", kurzer dunkler Hose, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und einer Wollmütze.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter 06441-9180.