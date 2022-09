Unbekannter schießt in Wetzlar mit scharfer Waffe

Der Unbekannte schoss mit seiner Waffe in die Luft und zielte in Wetzlar auf Passanten. Symbolfoto: Laurent Hamels/Colourbox

WETZLAR - Am Freitagabend hat ein bisher unbekannter Mann in der Silhöfertorstraße mit einer Pistole in die Luft geschossen. Nachdem es einem Passanten gelungen war, ihn zu entwaffnen, flüchtete der Schütze

Laut Polizei ging der erste Notruf um kurz vor Mitternacht in der Leitstelle ein. Ein Mann, so der Anrufer, hantiere auf der Straße mit einer Schusswaffe. Kurz darauf gingen weitere Notrufe von Zeugen ein, die einen oder mehrere Schussgeräusche in der Silhöfertorstraße vernommen hatten. Passanten trafen dort auf einen Mann, der seine Pistole sofort auf sie richtete.

Einer der Zeugen trat gegen die Hand des Mannes und die Waffe fiel zu Boden. In einem anschließenden Handgemenge gelang es dem Zeugen die Pistole an sich zu nehmen - hierbei zog er sich leichte Verletzungen an einer Hand zu. Der Unbekannte rannte davon.

Nach einer ersten Einschätzung der Polizei handelte es sich um eine scharfe Schusswaffe. Über den genauen Tatablauf und das Motiv des Schützen macht die Polizei derzeit keine Angaben.

Die Ermittler der Wetzlarer Polizei gehen aktuell Hinweisen zur Identität des Täters nach. Der Mann war zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und hatte blonde Haare. Er trug eine graue Stoffjacke, eine graue Hose und kabellose Bluetooth-Kopfhörer in den Ohren.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und fragt:

- Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

- Wer hat den Vorfall am späten Freitagabend kurz vor Mitternacht beobachtet?

- Wem ist der Mann im Bereich der Barfüßer- und Silhöfertorstraße aufgefallen?

- Wo ist der Täter nach der Tat noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter der Nummer: (06441) 9180.