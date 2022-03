Unbekannter sprüht Wetzlarer Pfefferspray in die Augen

Die Wetzlarer Polizei sucht einen Mann, der einem 25-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gespüht hat. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

WETZLAR - Nach einem Vorfall in Höhe des Aldi-Marktes auf der Braunfelser Straße in Wetzlar fahndet die Polizei nach einem bisher Unbekannten. Der Mann hat sein Opfer mit einem Strahl aus einem Pfefferspray leicht verletzt.

Am Sonntag, 27. März, gegen 19 Uhr hat der Unbekannte sein 25-jähriges Opfer an der dortigen Ampelanlage angesprochen und sich den Weg in Richtung Bahnhof erklären lassen. Während der Wetzlarer den Weg beschrieb, zog der Unbekannte plötzlich ein Pfefferspray und sprühte dem Opfer ein Strahl ins Gesicht. Danach machte sich der Täter davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und spülte dem Wetzlarer die Augen aus. Der Angreifer war zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, hatte schwarze kurze Haare und einen schwarzen Bart. Zur Tatzeit trug er eine beige Cargo-Hose. Zeugen, die den Vorfall am Sonntagabend in Höhe des Aldis beobachteten oder die Angaben zur Identität des Angreifers machen können, werden gebeten sich unter Telefon 0 64 41-91 80 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.