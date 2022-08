Und noch eine Umleitung in Wetzlar

Die Durchgangsstraße nach Hermannstein ist derzeit für den stadteinfließenden Verkehr gesperrt. Dabei bleibt es. Ab Montag kommt noch eine weitere Einschränkung hinzu. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR - Neue Woche, neue Verkehrsregelung: Da die Graugusssanierung der Enwag in die nächste Phase eintritt, gibt es ab Montag, 8. August, eine zusätzliche Umleitung für den Verkehr in der Hermannsteiner Straße.

Nach Angaben der Enwag sind die Arbeiten an der Gasleitung unter der Hermannsteiner Straße mittlerweile im vorletzten Bauabschnitt angekommen - zwischen Steuben- und Buderusstraße. Dort wird es nun knifflig, weil zwei Fahrbahnquerungen erneuert werden sollen.

Ein Teil der Arbeiten

soll nachts passieren

Ab Montag wird zunächst an der Querung der Buderusstraße gearbeitet. Weil die Fahrbahn dafür verengt wird, ist es aus der Innenstadt nicht mehr möglich, nach links in die Buderusstraße abzubiegen. Die Umleitung: Geradeaus weiter fahren bis nach Hermannstein, über Wetzlarer und Blasbacher Straße wenden und in der Gegenrichtung auf der Hermannsteiner Straße bis zur Buderusstraße fahren. Rechtsabbiegen funktioniert.

Das ist wichtig, da der stadteinwärts fahrende Verkehr auf der Hermannsteiner Straße auch weiterhin über Buderusstraße und Schellweg umgeleitet wird. Der stadtauswärts fahrende Verkehr in Richtung Aßlar und Hermannstein kann das Baufeld in der Hermannsteiner Straße weiterhin ganz normal passieren.

Die nächste Änderung steht in zwei Wochen an, wenn die Enwag die Gasleitung in der Querung der Hermannsteiner Straße saniert. "Damit der Verkehrsfluss an diesem wichtigen Knotenpunkt möglichst wenig beeinträchtigt wird, planen wir, einen Teil der Arbeiten nachts auszuführen", wird Projektleiter Vincenzo Licari in einer Pressemitteilung zitiert. Es könne zu temporären einseitigen Sperrungen kommen. Die Umleitung werde ausgeschildert.