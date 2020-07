Und plötzlich ist der Mensch nur Objekt

Rund 30 Menschen tauschen sich im Wetzlarer Regen zum Thema Würde und Rassismus aus. Foto: Renée Herrnkind

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR (red). Würde kennt kein Wetter: Im Regen haben rund 30 Aktive und Gäste am Wetzlarer Labyrinth sich zu "Würde im kulturellen Kontext" ausgetauscht. Die Veranstaltung des Würdekompass Mittelhessen mit der Arbeitslosen-Initiative "Wali" in der Colchester-Anlage lenkte den Blick auf Würdeverletzungen im Alltag - oft unbewusst, zum Teil durch Strukturen entstanden, häufig mit Scham besetzt.

In "Wali"-Seminaren beschäftigen sich die Teilnehmenden seit Monaten mit Artikel 1 des Grundgesetzes, der die Menschenwürde als unverletzbar schützen soll. Durch eigenes Erleben zeige sich jedoch immer wieder, wie Menschen zu Objekten gemacht und deshalb in ihrer Entfaltung als Subjekt gehindert und damit auch in ihrer Würde angegriffen würden. Vielfältig waren die Beispiele für dieses Dilemma: vom Flaschensammeln der Rentnerin über Bittsteller-Gefühle auf Ämtern und Behörden oder der Notengebung in Schulen bis hin zur Massentierhaltung. Wie geschichtsträchtig und gleichzeitig aktuell das Thema ist, unterstrichen szenische Darstellungen von "Wali"-Akteuren, die auf Büchners "Woyzeck" zurückgriffen und das Wettbewerbs- und Leistungsstreben in der Arbeitsgesellschaft karikierten.

Um die Menschenwürde ging es auch in einer zweiten, ebenfalls von rund 30 Menschen gestalteten Gesprächsrunde des Würdekompass Mittelhessen während der Labyrinth-Woche. Das brisante Thema "Alltagsrassismus" spannte sich von den Kolonialzeiten als unbewältigte deutsche Vergangenheit bis zu hautnahen Erfahrungen im 21. Jahrhundert. "Wenn wir weißen Menschen als vermeintlicher Standard auftreten und uns zum Maß aller Dinge erheben, prägt das unseren Umgang mit People of Colour", eröffnete Würdekompass-Initiator Achim Wagner die Diskussion.

Auch eine interessierte

Frage kann aggressiv wirken

An Beispielen aus dem Buch "Exit Racism" von Tupoka Ogette öffnete er die Augen für strukturellen und unbewussten Rassismus in "Happyland", der weißen Mehrheitsgesellschaft mit gutem Gewissen. Würdeverletzungen durch vermeintlich gut gemeintes Nachfragen, wo denn der schwarze Mensch "wirklich" herstamme, käme als Mikroaggression daher und entlarve sich im Ausspruch: "Aber Sie haben doch noch was anderes in Ihrem Blut", wenn der farbige Deutsche auf seine Geburt zum Beispiel in Wetzlar hinweise.

Ihre Wünsche für eine Welt ohne Rassismus schrieben die Teilnehmer auf Kärtchen. Sie flattern jetzt in Wunschbäumen in der Colchester-Anlage und sollen zum Nachdenken und Reflektieren des eigenen Verhaltens inspirieren.