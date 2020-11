Unfall auf Buderusplatz: Lange Staus in der Wetzlarer Innenstadt

Hat für reichlich Stau in der Wetzlarer Innenstadt gesorgt: ein Unfall auf dem Wetzlarer Buderusplatz. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Ein Unfall auf dem Wetzlarer Buderusplatz hat am Mittwochvormittag für erhebliche Behinderungen in der Wetzlarer Innenstadt gesorgt. Ein Audi A6 und ein Opel Astra waren bereits gegen 10 Uhr auf dem viel befahrenen Verkehrsknotenpunkt kollidiert. Nach ersten Informationen dieser Zeitung war der Audi auf dem Karl-Kellner-Ring in Fahrtrichtung Gloelknoten unterwegs als es mit dem Opel, der vom Gloelknoten kommend weiter in Richtung Brückenstraße wollte, zum Zusammenstoß kam. Laut ersten Angaben er Polizeipressestelle, habe es aufgrund des hohen Sachschadens Verzögerung beim Abschleppen der Fahrzeuge gegeben, weshalb es auch noch gegen 11.30 Uhr in der Innenstadt zu erheblichen Verzögerungen kam.

Der Verkehr staute sich aufgrund des Unfalls und der anschließenden Aufräumarbeiten über den Karl-Kellner-Ring beispielsweise bis zurück zum Leitzplatz. Die Kreuzung musste zeitweise gesperrt werden. Aktuell löst sich der Rückstau langsam auf.