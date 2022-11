Zwei Autos sind am Donnerstag im Kreuzungsbereich Hermannsteiner Straße und Otto-Wels-Straße ineinander gekracht. (© VRM)

Wetzlar - Zwei Autos sind am Donnerstagmorgen im Kreuzungsbereich Hermannsteiner Straße und Otto-Wels-Straße ineinander gekracht. Auf Höhe einer Bäckerei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Mazda.

Bisher ist nur so viel klar: Die beiden Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle sind Betriebsmittel ausgelaufen. Die Aufräumarbeiten dauern an, wie die Polizei mitteilte.

