Unfall in Wetzlar: Auto landet auf dem Dach

Heftiger Unfall auf der Hermannsteiner Straße in Wetzlar. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit unklar. Foto: Gert Heiland

WETZLAR - Heftiger Unfall auf der Hermannsteiner Straße in Wetzlar. Auf Höhe der ehemaligen Diskothek "Poco" hat es am Donnerstagmorgen gekracht. Ein Minivan wurde erheblich beschädigt und landete auf dem Dach. Der oder die Fahrerin wurden laut Polizeiangaben verletzt ins Krankenhaus gebracht. Aktuell ist die Hermannsteiner Straße in diesem Bereich in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Nähere Informationen zum Unfallhergang kann die Polizei derzeit noch nicht geben.