Unfall zwischen Solms und Wetzlar: Junger Mann verletzt

Ein Polizeiauto. (© dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Solms/Wetzlar - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es gestern Abend gegen 21 Uhr zwischen Solms und Wetzlar gekommen. Wie die Polizei mitteilt, lief auf der L3451 in Höhe Steindorf eine dunkel gekleidete Person mitten auf der Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst.

Der Fahrer des Wagens, ein 35-jähriger Mann aus Braunfels, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Der Fußgänger, ein 22-jähriger Mann aus Wetzlar, sei infolge des Aufpralls schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft Gießen habe einen Gutachter mit Ermittlungen zur Unfallursache beauftragt. Die Fahrbahn sei über mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt gewesen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar (06441-9180) zu melden.