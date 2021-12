3 min

Ungeimpft in die Bar? Große Corona-Kontrolle in Wetzlar

Ordnungsamt und Polizei haben am Dienstag in Gaststätten, auf dem Weihnachtsmarkt und in Bussen kontrolliert, ob die 2- und 3G-Regeln eingehalten werden. Wir waren dabei.

Von Anna-Lena Fischer Volontärin