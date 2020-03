"Uns erreicht ein wirtschaftlicher Tsunami"

Folgt nach dem "Shutdown" - hier der Aushang an einem Geschäft in Dillenburg - die Wirtschaftskrise? Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG. Landrat Wolfgang Schuster (SPD) erwartet, dass den Lahn-Dill-Kreis nach der Corona-Krise eine Wirtschaftskrise mit zunächst 15 000 bis 20 000 Menschen in Kurzarbeit treffen wird. Das wäre jeder fünfte bis sechste Arbeitsplatz. Er spricht von einem "wirtschaftlichen Tsunami".

Der Landrat rechnet mit drei Wellen:

- In einer ersten Welle würden viele Menschen von Kurzarbeit betroffen sein, Schuster geht von 15 000 bis 20 000 Menschen aus. Zum Vergleich: Während der Finanz- und Wirtschaftskrise vor elf Jahren gab es im Lahn-Dill-Kreis rund 13 000 Kurzarbeiter. Darüber hinaus waren über 10 000 Menschen arbeitslos. In der Arbeitsagentur-Statistik Ende Februar dieses Jahres betrug die Zahl der Kurzarbeiter 468, die der Arbeitslosen 6865.

Die Folgen werden den

Kreis "massiv verändern"

- In einer zweiten Welle folge ein Anstieg der Arbeitslosenzahl.

- Und in einer dritten Welle würden Städten und Gemeinden und in der Folge auch dem Kreis Einnahmen wegbrechen. Denn: Die Firmen erwirtschafteten weniger Gewinn und zahlten deshalb auch weniger Gewerbesteuer. Auf der anderen Seite kämen zusätzliche Ausgaben auf die Kommunen zu, Schuster nennt als Beispiel den Anstieg der Hartz-IV-Empfänger und somit vermehrte Sozialhilfen, die das Kreis-Jobcenter auszahlen müsse. "Die Ausgaben nehmen zu, die Einnahmen brechen weg. Das steht uns bevor." Und er fügt hinzu: "Wenn jetzt einer was von schlankem Staat und Steuersenkung erzählt, dann soll er auch zwei Meter Abstand von mir halten."

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise würden den Lahn-Dill-Kreis und das Gesicht der Region "massiv verändern - so, wie wir es seit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht erlebt haben". "Es wird viele Jahre brauchen, bis wir uns wieder auf dem Niveau von 2020 befinden werden." In seiner Amtszeit als Landrat werde er es nicht mehr erleben. Schuster, diesen Monat 63 Jahre alt geworden, ist bis 2024 gewählt.