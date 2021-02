Unter der 115 wird Wetzlar geholfen

Es gibt ein paar Klassiker unter den Anfragen an die Behördenrufnummer 115. "Sehr häufig geht es um den Personalausweis, also um die Beantragung und die Kosten", sagt Martin Mohns, Leiter der Geschäfts- und Koordinierungsstelle 115 im Bundesinnenministerium. Hinzu kämen Umzüge - also Fragen zu An- und Abmeldungen. Auch Kfz-Ummeldungen machten einen beträchtlichen Teil der Anfragen aus. (pre)