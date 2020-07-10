Freitag, 10.07.2020 - 13:15
4 min
Unterhaltung ohne Pause: Kanalreiniger in Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VSqypzEipzLtqJ5xVRWypzqbLKImMJ4tnJ0tGz9lMUqyp3EyovjtDzkup2WuL2ttqJ5xVRWyL2ufnJ5aMJ4tnJ0tGz9lMTIhYPOBLKIvo3WhVUIhMPOPj7kvoTyhM3AbLKImMJ4tnJ0tH8B8MTIhBvORLKZtp2yhMPOxnJHtLJ0tq2IcqTImqTIhVTIhqTMypz50MJ4tH2yyMTk1ozqyovjtMTIlMJ4tDJW3LKAmMKVtnJ4tMTyyVRgfj6ElLJ5fLJqyVTyhVSA0MJyhMT9lMvOzoTyyj590YvORLKZtIzIlLzShMUAaMJWcMKDtMTImVRSvq2Smp2IlqzIlLzShMTImVSqyqUcfLKVtnKA0VTqlo8BsYPOYo250pz9foTHtqJ5xVSIhqTIlnTSfqUIhMlOuqJM3MJ5xnJph
I2IhovOPMKElnJIvp2yhM2IhnJI1pvOALKW0nJ4tH3EypUOcL2ttMTyyVRgupaEyVT1cqPOxMJ0tIzIlLzShMUAaMJWcMKDtLKImpz9foUDfVT1cqPOZMJy0qJ5aMJ4fVSWyM2Ihj7kvMKWfj6E1MzIhVUIhMPODqJ1jMJ5mqTShMT9lqTIhYPOxLJ5hVToQcTkfqPOynJ5yplOuqJL6VRE1qTIhnT9zMJ4tqJ5xVR3QiT5wnTuioUcbLKImMJ4tMzIboTIhYvORLJoQiUVtnZBxozqyovOOj59fLKWypvOGqTSxqUEynJkyVTShVTEypvOYoZBxpzShoTSaMFOcovOGqTIcozEipzLhVPWPMJygVRS1MzWuqFOyoaE3j6Emp2IlqJ5ap3EyL2uhnKAwnTIlVSA0paIeqUIlMJ4to3WcMJ50nJIlqPOgLJ4tp2ywnPOcoJ1ypvOuovOmnJ5hqz9foTIhVRSvoTIcqUIhM3Agj7MaoTywnTgynKEyovVfVTIln2mQcUW0VSA0MKOjnJAbYvOJo3VtLJkfMJ0tLJkmolOuoFOUMJoQcTkfMF4tDKImVSqypzEipzLto2EypvOuqKZtDzIwnTkcozqyovOeLJ5hVTEuplOOLaqup3AypvOaqKDtLzymVSA0MJyhMT9lMvOzoTyyj59yovjtLKImVRE1qTIhnT9zMJ4tq8BxpzHtMJyhVRWypzptMTS6q2ymL2uyov4tETSbMKVtq2IlMTIhVTEcMFQQgaA0oTywnTIhVSA0LJE0qTIcoTHtozSwnPOUnJKQa2IhVTIhqUsQcUAmMKW0Yt==
ETyyVSA0paIeqUIlVTEypvOOLaqup3AypzIhqUAipzq1ozptnJ4tI2I0rzkupvO1ozDtDpBsoTSlVTymqPOeo21joTI4BvORLFOvMKA0MJu0VTSfp28tp2IcqPNkBGpmVTEypvOOLaqup3AypaMypzWuozDtoJy0VTEypvOOqJMaLJWyYPOxLKZtDJW3LKAmMKVtraHtp2SgoJIfovO1ozDtraHtpzIcozyaMJ4hVRIlVTWyqUWynJW0VTEcMFOVLKIjqUAuoJ1fMKVtraIlVRgfj6ElLJ5fLJqyYPOuoUAiVTEcMFOapz/Qa2IhYPO6MJ50pzSfMJ4tDJW3LKAmMKWfMJy0qJ5aMJ4tqz9hVTyhp2qyp2SgqPN3AlOYnJkioJI0MKWhVRmQcT5aMFjtMTShMJWyovOxnKMypaAyVSAiozEypzWuqKqypzgyYPO6qJ0tDzIcp3OcMJjtEZB8n2IlVUIhMPODqJ1jq2Iln2HtqJ5xVTEcMFOYoZBxpzShoTSaMFOmMJkvp3DhVREuozIvMJ4tLzImqTIbqPOxLKZtn29goKIhLJkyVRSvq2Smp2IlozI0rvOgnKDtMTIhVTgfMJyhMKWyovOBMJWyoaAuoJ1fMKWhYPOuovOxnJHtMTyyVRwQcUImMKVtLJ5aMKAwnTkip3AyovOmnJ5xYvORnJImMFOeoTIcozIlMJ4tHz9bpzHtM2Ibj7MlMJ4tMTIhVSA0j6ExqTIhVSqyqUcfLKVtqJ5xVRUQa2kupv4tDJkfMKWxnJ5aplO3LKW0MKDtqJ5xVUIhqTIlnZBxoUDtMTIlVRSvq2Smp2IlLzShMPOxnJHtn29goKIhLJkyVRguozSfnKAuqTyiovOxMKVtH3EuMUDtI2I0rzkupvjtMTyyVTyboFOaLKVtozywnUDtM2Ibj7MlqPjtoJy0YvORnJHtMTIlVSA0LJE0VRUQa2kupvOuLzIlVT5cL2u0YvORo3W0VZB8LzIlozIboJIhVTEuplOxnJHtH3EuMUE3MKWeMF4=
EKZtq2ylMPOho2AbVTI0q2SmVTgioKOfMKuypwbtETIlVRSvq2Smp2IlqzIlLzShMPObLKDtn2IcovOynJqyozImVSOypaAiozSfYvOOoTkyVSOypaAiozIhYPOxnJHtnJ0tF2ShLJk3MKWeVUIhMPOuqJLtMTIlVRgfj6ElLJ5fLJqyVTSlLzIcqTIhYPOmnJ5xVTWynFOxMKVtH3EuMUDtI2I0rzkupvOuozqyp3EyoTk0YPOcoFOGLJAbM2IvnJI0VSA0LJE0MJ50q8Bxp3AypaIhMlOxMKZtITyyMzWuqJSgqUZhVREuVUAcMFOuLzIlVToQiUVtMTIhVSMypzWuozDtLKWvMJy0MJ4fVTIlnZBxoUDtMTyyp2IlVTIcozHtHzIwnT51ozptMTIlVSA0LJE0YvOSpvOvMKcunTk0VUAcMFOgnKDtE2IfMPOuqKZtp2IcozIlVTIcoaccM2IhVTIwnUEyovOSnJ5hLJugMKS1MJkfMGbtMTIlVSMypzWuozEmqJ1fLJqyYPOxnJHtraHtBQNtHUWirzIhqPO2o24tMTIlVSA0LJE0VSqyqUcfLKVtp3EuoJ10Yt==
H293MJy0VTEcMFOPj7klo2glLKEcMF4tGaIhVTyhVTEcMFODpzS4nKZ6VSqupaE1ozptqJ5xVRgioaElo2kfMFOxMKVtH2SgoJkypvO1ozDtDzS1q2Iln2HfVTEuplOcp3DtMTyyVUIlMJyaMJ5mqTHtDKIzM2SvMFOxMKZtF2ShLJk3MKWepljtMJyhMKZtMTIlVUc3MJxtDKWvMJy0p2WypzIcL2uyVTEypvOGqTSxqTIhqUsQcUAmMKW1ozphVR1upzguoaEyp3EyplOTLJulrzI1MlO2o24tF2ShLJk3MKWep21ynKA0MKVtHzScozIlVREuqJ0tqJ5xVUAynJ5yoFOHMJSgBvOxMKVtH2S1M3quM2IhYt==
DIE SERIE
In loser Folge nimmt die Wetzlarer Neue Zeitung ihre Leser mit in eine Welt, die den meisten Menschen unbekannt ist und doch von ihnen wie selbstverständlich genutzt wird: Wir besuchen die StadtentwässerungDahinter verbergen sich zwei Arbeitsbereiche: Das Kanalwerk, zuständig für Sammlung und Leitung der Abwässer, und das Klärwerk, verantwortlich für die Reinigung des Schmutzwassers. Betrieben werden die meisten Anlagen vom Abwasserverband Wetzlar, zu dessen Netz Abwassersammler in Wetzlar und Aßlar, diverse Rückhaltebecken, Pumpwerke, sechs Flussdüker und weitere Bauwerke gehören. Die Kläranlage ist rechnerisch für das Abwasser von 80 000 Menschen ausgelegt und kann über 60 000 Kubikmeter Wasser am Tag aufnehmen. (pre)
DJ4tMTyyp2IgVSMipz1cqUEuMlObLKDtEzSbpzIlVRc1pzxtETyyozIlVTEuplOipzShM2IzLKWvMJ5yVSIhM2I0j7kgVTyhVTEypvODnZB2ozy4p3ElLpBsMFOaMKOupzg0YvOGMJyhVRgioTkyM2HtH2IlM2I5VRc1ozqgLJ5hVTuuqPOALKAeMFO1ozDtDaWcoTkyVTS1Mzqyp2I0raDtqJ5xVTEcMFOGL2uuL2u0LJWxMJAeqJ5aVTIhqTMypz50YvORMKVtH2AbLJAbqPOxLKW1oaEypvOzj7kbpaDtnJ4tMJyhVSWyM2Ihj7kvMKWfLKIzLzIwn2IhYPO3nJHtMKZtp2yyVTShVUMcMJkyovOGqTIfoTIhVTygVRguozSfozI0rvOanJW0YvOWnUVtH2yhowbtFJ0tEzSfoTHtMJyhMKZtp3EupzgyovOBnJIxMKWmL2ufLJqyplOxLKZtJaI2nJIfVTShVSqup3AypvOuqJMhMJugMJ4tqJ5xVTIlp3DtozSwnPO1ozDtozSwnPO3nJIxMKVtLJWaMJWyovjtMTSgnKDtMTyyVRguozSfnKAuqTyiovOhnJAbqPQQiTWypzkup3EyqPO3nKWxYvOSnJ5gLJjtnJ0tGJ9hLKDtp29foTIhVTEcMFOPMJAeMJ4tozSwnPOJo3WaLJWyovOxMKVtEJyaMJ5eo250pz9foUMypz9lMT51ozptM2IlMJyhnJq0VUqypzEyovjtMKWfj6E1qTIlqPORLKIgYvOSnJ5gLJjtnfBxnUWfnJAbVUqcpzDtMTIlVTWuqJkcL2uyVSc1p3EuozDtn29hqUWioTkcMKW0YvNvETIlVSAuqJq3LJqyovOcp3DtnJ1gMKVtnJ0tEJyhp2S0rvVfVUAuM3DtMTIlVRguozSfq2Iln3AgMJymqTIlYvOIozDtMTSmYPO3olOypvOhqKVtMfB8pvOxnJHtF29hqUWioTkyVTEypvOPLKI3MKWeMFOaMJ51qUc0VUqcpzDfVTEcMFOFMJyhnJq1ozptMTIlVSAuoJ1fMKVtMKu0MKWhVUMypzqyLzIhVTymqP4=
GJy0qTkypaqynJkyVTymqPOGMKWaMKxtFaIhM21uoz4tMTyyVRkynKEypvObnJ5uLzqyp3EcMJqyovO1ozDtp3EynUDtoaIhVTI0q2RtraqynJIcozuuoTVtGJI0MKVtqJ50MKVtMTIlVSObj7MhnKumqUWuj59yYvOJo24to2WyovObj6EhM3DtMJyhVSAynJjtozSwnPO1oaEyovjtMTyyVRSvp3E1pacmnJAbMKW1ozphVSIhMPOynJ4tH2AboTS1L2tfVTImVTuuozEyoUDtp2ywnPO1oFOxnJHtJaIfMJy0qJ5aVTEyplOVo2AbMUW1L2glMJyhnJqypaZhVREuoJy0VUWynJ5cM3DtFaIhM21uoz4tMTSmVRWyL2gyovO1oaEypvOxMJ0tDKAjnTSfqPjtp3QQiTk0VTSfoPOxLKZtq2IaYPO3LKZtLzIcoFOfMKE6qTIhVSWyM2IhVTShM2ImL2u3MJ1gqPO3qKWxMF4tZwHjZPOZnKEypvOKLKAmMKVtraIgVSWynJ5cM2IhVTuuqPOxMKVtH2S1M3quM2IhVTShVRWipzDfVT1ynUWypzHtEZB8p2IhVUc1pvOFMJyhnJq1ozphVRIcozHtIzIlp3EipTM1ozptnJ4tMJyhMJ0tF2ShLJjtn2ShovOgnKDtZGLjVTWupvORpaIwnlOvMKAynKEcM3Dtq2IlMTIhYt==
DJkfMKWxnJ5aplOvMJqyM25yovOxnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtMTImVRguozSfq2Iln3ZtLKIwnPOaLJ56VTShMTIlMJ4tETyhM2IhBvNvH29fL2uyVRguoaEbj7MfrzIlVTuuLzIhVUqcpvOmL2uiovOlLKImM2Ibo2k0Vvjtp2SaqPORnJIhMKVtqJ5xVUA0pzIwn3Dtp2IcozHtDKWgMFOmolO3MJy0VTS1pljtq2yyVTIlVTguoz4hVRWyp3EyL2gmMKEmVTuuqPOypvOmL2uiovOuqKZtMTIlVRguozSfnKAuqTyiovOaMJMcp2AbqPjtnJ0tqz9lnJqyovOXLJulVTSgVR1uM2EuoTIhMJ5bj6E1p2IlVSqyMlOynJ5yVSqup3AypaOzMJyzMF4tVx51pvOynJ5mVTMcozEyqPOgLJ4tozyyBvOUMJkxYvV=
HzIcL2ttq2IlMTIhVTguoz4toJShVTWynFOxMKVtF29hqUWioTkyVTEypvOPLKI3MKWeMFOcoFOIoaEypzqlqJ5xVTSfp28tozywnUDhVRS1MaOup3AyovOgqKAmVT1uovO6qJEyoGbtDzIcVTybpzIhVRIcoaCQcUE6MJ4tnTSvMJ4tMTyyVR1cqTSlLzIcqTIlVTEyplOYLJ5uoUqypzgmVRqup21yp3AaMKYQcUEyVTEuLzIcYPOxnJHtDJkupz0tp2AboTSaMJ4fVTMuoTkmVUAcL2ttM2Izj6EbpzkcL2uyVRqup2HtLJ5mLJ1gMJkhYvOOL2u0VTqyLzIhVT3QiUAmMJ4tp2yyVUc1MTIgVTS1MvOUnJM0n8B2MTIlVToQiUVtHzS0qTIhYvORnJHtF2ShLJkcp2S0nJ9hVTymqPO2o3VtLJkfMJ0tMT9lqPOvMJkcMJW0VTWynFOxMJ4tGzSaMKWhYPO3olOmnJHtMUIlL2ttHzymp2Hto2EypvOTqJqyovOynJ5yovOZMJWyoaAlLKIgVTMcozEyovjtMKW6j6EboUDtETS1oF4tFJ1gMKVtq2yyMTIlVUqypzEyVTS1L2ttGzSbpaIhMlOiMTIlVSEcMKWzqKE0MKVtj7kvMKVtMTyyVRguozSfnKAuqTyiovOyoaEmo3WaqPjtMKWaj6EhraDtETyyozIlYvOOqJAbVTEuplOzpzI1qPOxnJHtHzS0qTIhYvORnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtMTImVRguozSfq2Iln3ZtMJuypvO3MJ5cM2IlYt==
EJyhMFOxLKIypz5xMFODpz9voTIgp3EyoTkyVUAcozDtDzSwnTIcozmQcUIzMF4tIzyyoTHtDfBxL2uyVUAcozDtqJ50MKVtMTIlVRyhozIhp3EuMUDtqzIlpz9bpaDhVRSgVRWyM2yhovOxMKVtIzIlpz9bpaIhMlOmo3WaMJ4tE2y0qTIlVTEuMfB8pvjtMTSmplQQuUA0MFOiMTIlVTShMTIlMFOmpTIlpzyaMFORnJ5aMFOhnJAbqPOcovOxnJHtHz9bpzHtM2IlLKEyov4tDKIwnPOxnJHtHzIcozyaqJ5aVTEcMKAypvOUnKE0MKVtnKA0VRS1MzquLzHtMTImVRguozSfq2Iln3ZhVSOfLKA0nJgzoTSmL2uyovjtEaKQa2YQcTkfMFjtE2I0pfBxozgyLzIwnTIlVUIhMPOuozEypzIhVSIhpzS0VTMcozEyovORLKIgplOYo2kfMJqyovOlMJqyoT3QcZBsnJphVSOlo2WfMJ1yVTqcLaDtMKZtLKIwnPjtq2IhovOOozkcMJqypvOKnJImMJ4to2EypvOUj6ElqTIhVT3QcTuyovO1ozDtMTSmVSAwnT5cqUEaqKDtoTyyM2IhVTkup3Ayov4tG2EypvOyplOvMKq1p3A0VTShplOPLJAbqJMypvOenKOjMJ4hVREypvOhj6EwnUA0MFOFMJqyovOmpZB8oUDtMKZtqz9lVTEuplOUnKE0MKVfVTEuplOcoFOmL2ufnJ1gp3EyovOTLJkfVUMypaA0o3OzqP4tVx1ynJ5yVRWcqUEyVTymqPjtMTSmplOxnJHtDJ5fnJIaMKVtMTSmVSAwnT5cqUEaqKDtoJy0ozIboJIhVUIhMPOyplOvMJxtMTIlVRgioKOip3EcMKW1ozqmLJ5fLJqyVTSvM2IvMJ4vYPOmLJq0VREuqJ0hVRyboFO1ozDtp2IcozIgVSEyLJ0tMKWmpTSlqPOxLKZtqJ5hj7M0nJqyVRSlLzIcqP4tIJ5xVTEyovOPj7klM2IlovOcoFOSrUElMJ1zLJkfVTIcozHtj5kvMKWzoUI0qJ5aYt==