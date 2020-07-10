Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Freitag, 10.07.2020 - 13:15
4 min

Unterhaltung ohne Pause: Kanalreiniger in Wetzlar

Unter den Schächten in den Straßen verbirgt sich ihr Einsatzort: Die Mitarbeiter des Kanalwerks kontrollieren und reinigen Abwassersammler und Bauwerke im Untergrund von Wetzlar.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Der Saug- und Spülwagen hat unter anderem mehr als 2000 Liter Wasser sowie verschiedene Düsen zum Reinigen der Kanäle und Regenüberläufe an Bord. Auch Pylonen zum Absperren des Arbeitsraumes transportiert das Fahrzeug. Foto: Pascal Reeber

Der Saug- und Spülwagen hat unter anderem mehr als 2000 Liter Wasser sowie verschiedene Düsen zum Reinigen der Kanäle und Regenüberläufe an Bord. Auch Pylonen zum Absperren des Arbeitsraumes transportiert das Fahrzeug. Foto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VSqypzEipzLtqJ5xVRWypzqbLKImMJ4tnJ0tGz9lMUqyp3EyovjtDzkup2WuL2ttqJ5xVRWyL2ufnJ5aMJ4tnJ0tGz9lMTIhYPOBLKIvo3WhVUIhMPOPj7kvoTyhM3AbLKImMJ4tnJ0tH8B8MTIhBvORLKZtp2yhMPOxnJHtLJ0tq2IcqTImqTIhVTIhqTMypz50MJ4tH2yyMTk1ozqyovjtMTIlMJ4tDJW3LKAmMKVtnJ4tMTyyVRgfj6ElLJ5fLJqyVTyhVSA0MJyhMT9lMvOzoTyyj590YvORLKZtIzIlLzShMUAaMJWcMKDtMTImVRSvq2Smp2IlqzIlLzShMTImVSqyqUcfLKVtnKA0VTqlo8BsYPOYo250pz9foTHtqJ5xVSIhqTIlnTSfqUIhMlOuqJM3MJ5xnJph
I2IhovOPMKElnJIvp2yhM2IhnJI1pvOALKW0nJ4tH3EypUOcL2ttMTyyVRgupaEyVT1cqPOxMJ0tIzIlLzShMUAaMJWcMKDtLKImpz9foUDfVT1cqPOZMJy0qJ5aMJ4fVSWyM2Ihj7kvMKWfj6E1MzIhVUIhMPODqJ1jMJ5mqTShMT9lqTIhYPOxLJ5hVToQcTkfqPOynJ5yplOuqJL6VRE1qTIhnT9zMJ4tqJ5xVR3QiT5wnTuioUcbLKImMJ4tMzIboTIhYvORLJoQiUVtnZBxozqyovOOj59fLKWypvOGqTSxqUEynJkyVTShVTEypvOYoZBxpzShoTSaMFOcovOGqTIcozEipzLhVPWPMJygVRS1MzWuqFOyoaE3j6Emp2IlqJ5ap3EyL2uhnKAwnTIlVSA0paIeqUIlMJ4to3WcMJ50nJIlqPOgLJ4tp2ywnPOcoJ1ypvOuovOmnJ5hqz9foTIhVRSvoTIcqUIhM3Agj7MaoTywnTgynKEyovVfVTIln2mQcUW0VSA0MKOjnJAbYvOJo3VtLJkfMJ0tLJkmolOuoFOUMJoQcTkfMF4tDKImVSqypzEipzLto2EypvOuqKZtDzIwnTkcozqyovOeLJ5hVTEuplOOLaqup3AypvOaqKDtLzymVSA0MJyhMT9lMvOzoTyyj59yovjtLKImVRE1qTIhnT9zMJ4tq8BxpzHtMJyhVRWypzptMTS6q2ymL2uyov4tETSbMKVtq2IlMTIhVTEcMFQQgaA0oTywnTIhVSA0LJE0qTIcoTHtozSwnPOUnJKQa2IhVTIhqUsQcUAmMKW0Yt==
ETyyVSA0paIeqUIlVTEypvOOLaqup3AypzIhqUAipzq1ozptnJ4tI2I0rzkupvO1ozDtDpBsoTSlVTymqPOeo21joTI4BvORLFOvMKA0MJu0VTSfp28tp2IcqPNkBGpmVTEypvOOLaqup3AypaMypzWuozDtoJy0VTEypvOOqJMaLJWyYPOxLKZtDJW3LKAmMKVtraHtp2SgoJIfovO1ozDtraHtpzIcozyaMJ4hVRIlVTWyqUWynJW0VTEcMFOVLKIjqUAuoJ1fMKVtraIlVRgfj6ElLJ5fLJqyYPOuoUAiVTEcMFOapz/Qa2IhYPO6MJ50pzSfMJ4tDJW3LKAmMKWfMJy0qJ5aMJ4tqz9hVTyhp2qyp2SgqPN3AlOYnJkioJI0MKWhVRmQcT5aMFjtMTShMJWyovOxnKMypaAyVSAiozEypzWuqKqypzgyYPO6qJ0tDzIcp3OcMJjtEZB8n2IlVUIhMPODqJ1jq2Iln2HtqJ5xVTEcMFOYoZBxpzShoTSaMFOmMJkvp3DhVREuozIvMJ4tLzImqTIbqPOxLKZtn29goKIhLJkyVRSvq2Smp2IlozI0rvOgnKDtMTIhVTgfMJyhMKWyovOBMJWyoaAuoJ1fMKWhYPOuovOxnJHtMTyyVRwQcUImMKVtLJ5aMKAwnTkip3AyovOmnJ5xYvORnJImMFOeoTIcozIlMJ4tHz9bpzHtM2Ibj7MlMJ4tMTIhVSA0j6ExqTIhVSqyqUcfLKVtqJ5xVRUQa2kupv4tDJkfMKWxnJ5aplO3LKW0MKDtqJ5xVUIhqTIlnZBxoUDtMTIlVRSvq2Smp2IlLzShMPOxnJHtn29goKIhLJkyVRguozSfnKAuqTyiovOxMKVtH3EuMUDtI2I0rzkupvjtMTyyVTyboFOaLKVtozywnUDtM2Ibj7MlqPjtoJy0YvORnJHtMTIlVSA0LJE0VRUQa2kupvOuLzIlVT5cL2u0YvORo3W0VZB8LzIlozIboJIhVTEuplOxnJHtH3EuMUE3MKWeMF4=
Fotos
Der Saug- und Spülwagen hat unter anderem mehr als 2000 Liter Wasser sowie verschiedene Düsen zum Reinigen der Kanäle und Regenüberläufe an Bord. Auch Pylonen zum Absperren des Arbeitsraumes transportiert das Fahrzeug. Foto: Pascal Reeber

Der Saug- und Spülwagen hat unter anderem mehr als 2000 Liter Wasser sowie verschiedene Düsen zum Reinigen der Kanäle und Regenüberläufe an Bord. Auch Pylonen zum Absperren des Arbeitsraumes transportiert das Fahrzeug. Foto: Pascal Reeber

Zunächst von oben, dann aber auch von unten reinigt Sergey Jungmann das Regenüberlaufbauwerk in der Phoenixstraße. Besonders nach starken Regenfällen findet sich hier viel Unrat, der vom Wasser angespült wird. Foto: Pascal Reeber

Zunächst von oben, dann aber auch von unten reinigt Sergey Jungmann das Regenüberlaufbauwerk in der Phoenixstraße. Besonders nach starken Regenfällen findet sich hier viel Unrat, der vom Wasser angespült wird. Foto: Pascal Reeber

Die Kontrolle der Einlaufgitter gehört zu den regelmäßigen Aufgaben des Kanalwerks. Viele Bäche werden verrohrt durch die Stadt geführt, die Gitter sollen zum Beispiel große Äste zurückhalten, doch in ihnen verfängt sich auch Müll, wie hier am Einlauf des Mannhäuserbachs. Foto: Pascal Reeber

Die Kontrolle der Einlaufgitter gehört zu den regelmäßigen Aufgaben des Kanalwerks. Viele Bäche werden verrohrt durch die Stadt geführt, die Gitter sollen zum Beispiel große Äste zurückhalten, doch in ihnen verfängt sich auch Müll, wie hier am Einlauf des Mannhäuserbachs. Foto: Pascal Reeber

Zunächst von oben, dann aber auch von unten reinigt Sergey Jungmann das Regenüberlaufbauwerk in der Phoenixstraße. Besonders nach starken Regenfällen findet sich hier viel Unrat, der vom Wasser angespült wird. Foto: Pascal Reeber

Zunächst von oben, dann aber auch von unten reinigt Sergey Jungmann das Regenüberlaufbauwerk in der Phoenixstraße. Besonders nach starken Regenfällen findet sich hier viel Unrat, der vom Wasser angespült wird. Foto: Pascal Reeber

Juri Diener fährt seir drei Jahren das Saug- und Spülfahrzeug der Stadtentwässerung. Foto: Pascal Reeber

Juri Diener fährt seir drei Jahren das Saug- und Spülfahrzeug der Stadtentwässerung. Foto: Pascal Reeber

5
EKZtq2ylMPOho2AbVTI0q2SmVTgioKOfMKuypwbtETIlVRSvq2Smp2IlqzIlLzShMPObLKDtn2IcovOynJqyozImVSOypaAiozSfYvOOoTkyVSOypaAiozIhYPOxnJHtnJ0tF2ShLJk3MKWeVUIhMPOuqJLtMTIlVRgfj6ElLJ5fLJqyVTSlLzIcqTIhYPOmnJ5xVTWynFOxMKVtH3EuMUDtI2I0rzkupvOuozqyp3EyoTk0YPOcoFOGLJAbM2IvnJI0VSA0LJE0MJ50q8Bxp3AypaIhMlOxMKZtITyyMzWuqJSgqUZhVREuVUAcMFOuLzIlVToQiUVtMTIhVSMypzWuozDtLKWvMJy0MJ4fVTIlnZBxoUDtMTyyp2IlVTIcozHtHzIwnT51ozptMTIlVSA0LJE0YvOSpvOvMKcunTk0VUAcMFOgnKDtE2IfMPOuqKZtp2IcozIlVTIcoaccM2IhVTIwnUEyovOSnJ5hLJugMKS1MJkfMGbtMTIlVSMypzWuozEmqJ1fLJqyYPOxnJHtraHtBQNtHUWirzIhqPO2o24tMTIlVSA0LJE0VSqyqUcfLKVtp3EuoJ10Yt==
H293MJy0VTEcMFOPj7klo2glLKEcMF4tGaIhVTyhVTEcMFODpzS4nKZ6VSqupaE1ozptqJ5xVRgioaElo2kfMFOxMKVtH2SgoJkypvO1ozDtDzS1q2Iln2HfVTEuplOcp3DtMTyyVUIlMJyaMJ5mqTHtDKIzM2SvMFOxMKZtF2ShLJk3MKWepljtMJyhMKZtMTIlVUc3MJxtDKWvMJy0p2WypzIcL2uyVTEypvOGqTSxqTIhqUsQcUAmMKW1ozphVR1upzguoaEyp3EyplOTLJulrzI1MlO2o24tF2ShLJk3MKWep21ynKA0MKVtHzScozIlVREuqJ0tqJ5xVUAynJ5yoFOHMJSgBvOxMKVtH2S1M3quM2IhYt==
DIE SERIE

In loser Folge nimmt die Wetzlarer Neue Zeitung ihre Leser mit in eine Welt, die den meisten Menschen unbekannt ist und doch von ihnen wie selbstverständlich genutzt wird: Wir besuchen die StadtentwässerungDahinter verbergen sich zwei Arbeitsbereiche: Das Kanalwerk, zuständig für Sammlung und Leitung der Abwässer, und das Klärwerk, verantwortlich für die Reinigung des Schmutzwassers. Betrieben werden die meisten Anlagen vom Abwasserverband Wetzlar, zu dessen Netz Abwassersammler in Wetzlar und Aßlar, diverse Rückhaltebecken, Pumpwerke, sechs Flussdüker und weitere Bauwerke gehören. Die Kläranlage ist rechnerisch für das Abwasser von 80 000 Menschen ausgelegt und kann über 60 000 Kubikmeter Wasser am Tag aufnehmen. (pre)

DJ4tMTyyp2IgVSMipz1cqUEuMlObLKDtEzSbpzIlVRc1pzxtETyyozIlVTEuplOipzShM2IzLKWvMJ5yVSIhM2I0j7kgVTyhVTEypvODnZB2ozy4p3ElLpBsMFOaMKOupzg0YvOGMJyhVRgioTkyM2HtH2IlM2I5VRc1ozqgLJ5hVTuuqPOALKAeMFO1ozDtDaWcoTkyVTS1Mzqyp2I0raDtqJ5xVTEcMFOGL2uuL2u0LJWxMJAeqJ5aVTIhqTMypz50YvORMKVtH2AbLJAbqPOxLKW1oaEypvOzj7kbpaDtnJ4tMJyhVSWyM2Ihj7kvMKWfLKIzLzIwn2IhYPO3nJHtMKZtp2yyVTShVUMcMJkyovOGqTIfoTIhVTygVRguozSfozI0rvOanJW0YvOWnUVtH2yhowbtFJ0tEzSfoTHtMJyhMKZtp3EupzgyovOBnJIxMKWmL2ufLJqyplOxLKZtJaI2nJIfVTShVSqup3AypvOuqJMhMJugMJ4tqJ5xVTIlp3DtozSwnPO1ozDtozSwnPO3nJIxMKVtLJWaMJWyovjtMTSgnKDtMTyyVRguozSfnKAuqTyiovOhnJAbqPQQiTWypzkup3EyqPO3nKWxYvOSnJ5gLJjtnJ0tGJ9hLKDtp29foTIhVTEcMFOPMJAeMJ4tozSwnPOJo3WaLJWyovOxMKVtEJyaMJ5eo250pz9foUMypz9lMT51ozptM2IlMJyhnJq0VUqypzEyovjtMKWfj6E1qTIlqPORLKIgYvOSnJ5gLJjtnfBxnUWfnJAbVUqcpzDtMTIlVTWuqJkcL2uyVSc1p3EuozDtn29hqUWioTkcMKW0YvNvETIlVSAuqJq3LJqyovOcp3DtnJ1gMKVtnJ0tEJyhp2S0rvVfVUAuM3DtMTIlVRguozSfq2Iln3AgMJymqTIlYvOIozDtMTSmYPO3olOypvOhqKVtMfB8pvOxnJHtF29hqUWioTkyVTEypvOPLKI3MKWeMFOaMJ51qUc0VUqcpzDfVTEcMFOFMJyhnJq1ozptMTIlVSAuoJ1fMKVtMKu0MKWhVUMypzqyLzIhVTymqP4=
GJy0qTkypaqynJkyVTymqPOGMKWaMKxtFaIhM21uoz4tMTyyVRkynKEypvObnJ5uLzqyp3EcMJqyovO1ozDtp3EynUDtoaIhVTI0q2RtraqynJIcozuuoTVtGJI0MKVtqJ50MKVtMTIlVSObj7MhnKumqUWuj59yYvOJo24to2WyovObj6EhM3DtMJyhVSAynJjtozSwnPO1oaEyovjtMTyyVRSvp3E1pacmnJAbMKW1ozphVSIhMPOynJ4tH2AboTS1L2tfVTImVTuuozEyoUDtp2ywnPO1oFOxnJHtJaIfMJy0qJ5aVTEyplOVo2AbMUW1L2glMJyhnJqypaZhVREuoJy0VUWynJ5cM3DtFaIhM21uoz4tMTSmVRWyL2gyovO1oaEypvOxMJ0tDKAjnTSfqPjtp3QQiTk0VTSfoPOxLKZtq2IaYPO3LKZtLzIcoFOfMKE6qTIhVSWyM2IhVTShM2ImL2u3MJ1gqPO3qKWxMF4tZwHjZPOZnKEypvOKLKAmMKVtraIgVSWynJ5cM2IhVTuuqPOxMKVtH2S1M3quM2IhVTShVRWipzDfVT1ynUWypzHtEZB8p2IhVUc1pvOFMJyhnJq1ozphVRIcozHtIzIlp3EipTM1ozptnJ4tMJyhMJ0tF2ShLJjtn2ShovOgnKDtZGLjVTWupvORpaIwnlOvMKAynKEcM3Dtq2IlMTIhYt==
DJkfMKWxnJ5aplOvMJqyM25yovOxnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtMTImVRguozSfq2Iln3ZtLKIwnPOaLJ56VTShMTIlMJ4tETyhM2IhBvNvH29fL2uyVRguoaEbj7MfrzIlVTuuLzIhVUqcpvOmL2uiovOlLKImM2Ibo2k0Vvjtp2SaqPORnJIhMKVtqJ5xVUA0pzIwn3Dtp2IcozHtDKWgMFOmolO3MJy0VTS1pljtq2yyVTIlVTguoz4hVRWyp3EyL2gmMKEmVTuuqPOypvOmL2uiovOuqKZtMTIlVRguozSfnKAuqTyiovOaMJMcp2AbqPjtnJ0tqz9lnJqyovOXLJulVTSgVR1uM2EuoTIhMJ5bj6E1p2IlVSqyMlOynJ5yVSqup3AypaOzMJyzMF4tVx51pvOynJ5mVTMcozEyqPOgLJ4tozyyBvOUMJkxYvV=
HzIcL2ttq2IlMTIhVTguoz4toJShVTWynFOxMKVtF29hqUWioTkyVTEypvOPLKI3MKWeMFOcoFOIoaEypzqlqJ5xVTSfp28tozywnUDhVRS1MaOup3AyovOgqKAmVT1uovO6qJEyoGbtDzIcVTybpzIhVRIcoaCQcUE6MJ4tnTSvMJ4tMTyyVR1cqTSlLzIcqTIlVTEyplOYLJ5uoUqypzgmVRqup21yp3AaMKYQcUEyVTEuLzIcYPOxnJHtDJkupz0tp2AboTSaMJ4fVTMuoTkmVUAcL2ttM2Izj6EbpzkcL2uyVRqup2HtLJ5mLJ1gMJkhYvOOL2u0VTqyLzIhVT3QiUAmMJ4tp2yyVUc1MTIgVTS1MvOUnJM0n8B2MTIlVToQiUVtHzS0qTIhYvORnJHtF2ShLJkcp2S0nJ9hVTymqPO2o3VtLJkfMJ0tMT9lqPOvMJkcMJW0VTWynFOxMJ4tGzSaMKWhYPO3olOmnJHtMUIlL2ttHzymp2Hto2EypvOTqJqyovOynJ5yovOZMJWyoaAlLKIgVTMcozEyovjtMKW6j6EboUDtETS1oF4tFJ1gMKVtq2yyMTIlVUqypzEyVTS1L2ttGzSbpaIhMlOiMTIlVSEcMKWzqKE0MKVtj7kvMKVtMTyyVRguozSfnKAuqTyiovOyoaEmo3WaqPjtMKWaj6EhraDtETyyozIlYvOOqJAbVTEuplOzpzI1qPOxnJHtHzS0qTIhYvORnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtMTImVRguozSfq2Iln3ZtMJuypvO3MJ5cM2IlYt==
EJyhMFOxLKIypz5xMFODpz9voTIgp3EyoTkyVUAcozDtDzSwnTIcozmQcUIzMF4tIzyyoTHtDfBxL2uyVUAcozDtqJ50MKVtMTIlVRyhozIhp3EuMUDtqzIlpz9bpaDhVRSgVRWyM2yhovOxMKVtIzIlpz9bpaIhMlOmo3WaMJ4tE2y0qTIlVTEuMfB8pvjtMTSmplQQuUA0MFOiMTIlVTShMTIlMFOmpTIlpzyaMFORnJ5aMFOhnJAbqPOcovOxnJHtHz9bpzHtM2IlLKEyov4tDKIwnPOxnJHtHzIcozyaqJ5aVTEcMKAypvOUnKE0MKVtnKA0VRS1MzquLzHtMTImVRguozSfq2Iln3ZhVSOfLKA0nJgzoTSmL2uyovjtEaKQa2YQcTkfMFjtE2I0pfBxozgyLzIwnTIlVUIhMPOuozEypzIhVSIhpzS0VTMcozEyovORLKIgplOYo2kfMJqyovOlMJqyoT3QcZBsnJphVSOlo2WfMJ1yVTqcLaDtMKZtLKIwnPjtq2IhovOOozkcMJqypvOKnJImMJ4to2EypvOUj6ElqTIhVT3QcTuyovO1ozDtMTSmVSAwnT5cqUEaqKDtoTyyM2IhVTkup3Ayov4tG2EypvOyplOvMKq1p3A0VTShplOPLJAbqJMypvOenKOjMJ4hVREypvOhj6EwnUA0MFOFMJqyovOmpZB8oUDtMKZtqz9lVTEuplOUnKE0MKVfVTEuplOcoFOmL2ufnJ1gp3EyovOTLJkfVUMypaA0o3OzqP4tVx1ynJ5yVRWcqUEyVTymqPjtMTSmplOxnJHtDJ5fnJIaMKVtMTSmVSAwnT5cqUEaqKDtoJy0ozIboJIhVUIhMPOyplOvMJxtMTIlVRgioKOip3EcMKW1ozqmLJ5fLJqyVTSvM2IvMJ4vYPOmLJq0VREuqJ0hVRyboFO1ozDtp2IcozIgVSEyLJ0tMKWmpTSlqPOxLKZtqJ5hj7M0nJqyVRSlLzIcqP4tIJ5xVTEyovOPj7klM2IlovOcoFOSrUElMJ1zLJkfVTIcozHtj5kvMKWzoUI0qJ5aYt==
Wetzlar Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar abwasserserie-wetzlar
Kommentare
nach oben